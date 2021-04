Margfalt ofbeldi - reynsla erlendra kvenna

Í #metoo sögum erlendra kvenna á Íslandi, kom skýrt fram að margar þeirra hafa reynslu af kynferðisofbeldi sem og kynferðislegri áreitni á vinnustað. Frásagnir þeirra endurspegla jafnframt hvernig staða þeirra í íslensku samfélagi og jaðarsetning getur gert reynslu þeirra af ofbeldi og afleiðingum þess flóknar og marglaga. Það getur meðal annars komið til vegna skerts aðgengis að upplýsingum og þjónustu.

Stígamót, ráðgjafarmiðstöð fyrir brotaþola kynferðisofbeldis, og verkalýðsfélagið Efling hafa nú tekið höndum saman í baráttunni gegn kynferðisofbeldi, með því að gefa út upplýsingabækling á tíu tungumálum um þjónustu Stígamóta og mikilvægi þess að leita sér hjálpar til að takast á við afleiðingar kynferðisofbeldis.

Hlutfall fólks af erlendum uppruna sem leitar aðstoðar á Stígamótum er yfirleitt í kringum 4% en það endurspeglar ekki fjölda innflytjenda á Íslandi sem er í kringum 15%. Gera má ráð fyrir að kynferðisofbeldi sé jafn algengt gagnvart konum af erlendum uppruna og jafnvel líkur á að það sé algengara ef tekið er tillit til þeirra fordóma og misréttis sem þær geta orðið fyrir. Eitt af megin markmiðum Stígamóta hefur alltaf verið að ná til fjölbreytts hóps brotaþola og það skiptir okkur því miklu máli að koma góðum og gagnlegum upplýsingum til erlends fólks á Íslandi svo það viti af þjónustunni sem er í boði.

Efling er stærsta félag verkafólks á Íslandi og meira en helmingur félagsfólks er af erlendu bergi brotið. Því lætur Efling sig velferð aðflutts fólks í íslensku samfélagi miklu varða. Jafnframt er það afstaða okkar að verkalýðsfélög eiga að taka virkan þátt í að vinna gegn ofbeldi. Kynferðisofbeldi er ekki einkamál þolenda heldur samfélagslegt vandamál sem þarf að takast á við á kerfisbundinn hátt og með samvinnu allra sem geta lagt af mörkum. Það er grundvallaratriði í fjölþjóðlegu samfélagi að mikilvægar upplýsingar séu aðgengilegar öllu fólki, ekki síst upplýsingar er varða líf og heilsu.

Í bæklingnum sem kemur út í dag er að finna mikilvægar upplýsingar og skilaboð fyrir brotaþola kynferðisofbeldis á tíu tungumálum. Tungumálin eru: Arabíska, enska, íslenska, lettneska, litháíska, pólska, rússneska, spænska, tælenska og víetnamska. Þar kemur meðal annars fram að þjónusta Stígamóta er ókeypis og að viðtöl eru í boði á íslensku og ensku, auk þess sem boðið er upp á túlkaþjónustu án endurgjalds sé þörf á.

Við lítum á þetta sem mikilvægt skref til að koma betur til móts við konur, karla og kynsegin fólk af erlendum uppruna á Íslandi. Við hvetjum öll, einstaklinga, félög, stofnanir og fyrirtæki til að dreifa efninu og taka þannig virkan þátt í því að styðja brotaþola við að leita sér aðstoðar.

Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar

Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir, talskona Stígamóta

Compounded violence – the experience of immigrant women

The #metoo stories of immigrant women in Iceland showed that many shared experiences of sexual assault, as well as sexual harassment in the workplace. Their stories reflect how their status, and marginalization within Icelandic society, can make their experiences of violence and the after effects complicated and multi layered. This situation can be further aggravated by limited access to information and services.

Stígamót, a counselling center for survivors of sexual violence, and the trade union Efling, have joined forces in combating sexual violence, through making relevant information accessible. This includes a brochure outlining Stígamót’s services for survivors, and the importance of seeking assistance when faced with the after effects of sexual violence. The brochure provides information in ten languages.

The percentage of immigrants who seek assistance at Stígamót is usually around 4%, a figure that does not correspond with the number of immigrants in Iceland, which stands at around 15%. It is safe to say that sexual violence towards immigrant women is as common as to other groups of women, and even more likely when we take into consideration the prejudice and discrimination that they can be subjected to. One of Stígamót’s main objectives has always been to reach a diverse group of survivors, therefore it is very important for us to ensure that reliable and useful information is accessible to immigrants who live in Iceland. We need to make sure all residents of Iceland are familiar with the range of services available to them.

Efling is the biggest trade union in Iceland, and more than half of its members are immigrants. Therefore, the well-being of immigrants in Icelandic society is a priority concern for Efling. Furthermore, our position is that trade unions should take an active role in combating violence. Sexual violence is not a private issue of survivors, but rather a social issue that needs to be addressed systemically and with cooperation of all stakeholders. It is a principle of multinational societies that critical information is accessible to all, especially information that concerns quality of life and health issues.

The brochure which is published today includes important information and messages for survivors of sexual violence in ten languages. The languages are: Arabic, English, Icelandic, Latvian, Lithuanian, Polish, Russian, Spanish, Thai and Vietnamese. Amongst other things it points out that Stígamót’s services are free, and that sessions are available in Icelandic and English, and if needed, interpretation is provided free of charge.

We see this as an important step towards a more comprehensive support system for the needs of immigrant women, men and non-binary individuals in Iceland. We encourage all individuals, associations, institutions and companies to distribute this material and take an active part in supporting survivors in seeking assistance.

Sólveig Anna Jónsdóttir, chairman of Efling

Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir, spokeswoman for Stígamót

Coraz częstsza przemoc - doświadczenia cudzoziemek

Historie opatrzone hasztagiem #metoo opublikowane na portalach społecznościowych przez cudzoziemki zamieszkałe naIslandii ujawniły skalę zjawiska przemocy seksualnej, a także molestowania seksualnego w miejscach pracy. Opowiedziane historie odzwierciedlają między innymi trudną sytuację cudzoziemek w społeczeństwie islandzkim oraz marginalizacje, co sprawia, że doświadczenie przemocy w ich przypadku niesie konsekwencje na wielu płaszczyznach. Wynika to między innymi z ograniczonego dostępu do informacji oraz usług.

Stígamót, centrum pomocy dla ofiar przemocy seksualnej i związek zawodowy Efling połączyły siły w walce z przemocą seksualną, publikując w dziesięciu językach broszurę na temat usług świadczonych przez Stígamót i tego jak istotnym w procesie wyjścia z traumy jest uzyskanie właściwej pomocy.

Odsetek osób obcego pochodzenia, które szukają pomocy w Stígamót, wynosi jedynie 4%, niestety nie odzwierciedla to odsetka imigrantów na Islandii, który wynosi 15%. Można założyć, że przemoc seksualna jest bardziej powszechna wobec cudzoziemek, biorąc pod uwagę uprzedzenia i nierówności. Jednym z głównych celów Stígamót było od zawsze dotarcie do jak najszerszej grupy ofiar, dlatego ważnym jest abyśmy dostarczali cudzoziemcom na Islandii szczegółowych informacji, aby wiedzieli o dostępnych usługach.

Największy na Islandii związek zawodowy Efling, jest wielce zaniepokojony zatrważającymi danymi, w szczególności, iż ponad połowa jego członków to właśnie obcokrajowcy.Uważamy, że związki zawodowe powinny brać czynny udział w zwalczaniu przemocy.Przemoc seksualna nie jest sprawą prywatną ofiar, ale problemem społecznym, którym należy się zająć w sposób systemowy i przy zaangażowaniu wszystkich stron. W społeczeństwie wielonarodowym istotnym jest, aby wszyscy mieli dostęp do ważnych informacji, nie tylko tych dotyczących życia i zdrowia.

Opublikowana dzisiaj broszura zawiera kluczowe informacje i wskazówki dla ofiar przemocy seksualnej i dostępna jest w dziesięciu językach: arabskim, angielskim, hiszpańskim, islandzkim, łotewskim, litewskim, polskim, rosyjskim, tajskim i wietnamskim. We wspomnianej broszurze można przeczytać między innymi o tym, że usługi Stígamót są bezpłatne, a porady indywidualne dostępne są w języku islandzkim i angielskim, w razie potrzeby istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych tłumaczeń ustnych na inne języki.

Podejmujemy ten ważny krok w celu zaspokojenia potrzeb kobiet, mężczyzn oraz osób LGBT na Islandii. Zachęcamy wszystkie osoby, stowarzyszenia, związki, organizacje i firmy do rozpowszechniania owych materiałów, a tym samym do brania czynnego udziału we wspieraniu ofiar w poszukiwaniu pomocy.

Sólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca związku zawodowego Efling

Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir, rzecznik Stígamót