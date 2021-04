Myndbandið undirstrikar þetta uppgjör hennar enn frekar en aðalhlutverkið er í höndum leikarans Snorra Engilbertssonar.

Einar Egilsson skrifaði handritið og leikstýrir verkinu. Hann segir söguna fjalla um mann sem hatar dagvinnuna sína. „Hann bíður spenntur eftir hverri helgi svo hann geti týnt sér í tónlist. Hann er einangraður og finnst hann ekki fá viðurkenningu á því hver hann er. Tónlistin hjálpar honum að finna sjálfan sig og brjótast úr sjálfsköpuðum hömlum. Textinn bauð upp á að fagna fjölbreytileikanum með þessum hætti og hvetja fólk til að hafa kjark til að vera það sjálft.”

Margrét Rán segist mjög ánægð með útkomuna. „Túlkun Einars á laginu er mjög sönn og Snorri leikur hlutverk sitt frábærlega vel. Lagið fjallar um mína eigin reynslu þegar ég var að koma úr skápnum. Ég þurfti að telja í mig kjark til að koma fram sem sú sem ég var,“ útskýrir hún en tónlistin var sálufélagi hennar í þessu uppgjöri við sjálfa sig og djammið var fylgifiskur.

„Kannski ekki alltaf sá besti en það hjálpaði mér að losa hömlurnar.“

Þetta er fyrsta útgáfa Vakar frá því að þau sendu frá sér verðlaunaplötuna In the Dark árið 2019 sem var gerð í samstarfi við breska lagahöfundinn og upptökustjórann James Earp (Bipolar Sunshine, Fickle Friends, Lewis Capaldi). Þríeykið sem myndar Vök eru Margrét Rán söngkona og lagahöfundur, Einar Stef gítar- og bassaleikari og Bergur Dagbjartsson trommuleikari. Lost in the Weekend er forsmekkurinn af nýrri plötu sem hljómsveitin stefnir á að senda frá sér í byrjun næsta árs.