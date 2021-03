Tónlistarárið 2020 verður lengi í minnum haft fyrir margar sakir. Sköpunarkraftur og áræðni íslensks tónlistarfólks fór ekki framhjá neinum, á sama tíma þegar heimsfaraldur gekk yfir alla heimsbyggðina með öllum þeim takmörkunum á hinu hefðbundna lífi sem við þekkjum.

Sjálfsbjargarviðleitnin skilaði sér í fjölmörgum skemmtilegum viðburðum á rafrænu formi, tónlist var áberandi í ljósvakamiðlum og síðast en ekki síst var uppskera nýrrar tónlistar með mesta móti. Innsendingar til verðlaunanna gáfu glögga mynd af því hversu blómlegt tónlistarstarfið var árið 2020 en metfjöldi barst í öllum flokkum verðlaunanna.

Flestar tilnefningar til Íslensku tónlistarverðlaunanna í ár hlýtur Bríet Ísis Elfar fyrir tónlistina á plötu sinni Kveðja, Bríet en tilnefningarnar eru sjö talsins auk þess sem Pálmi Ragnar Ásgeirsson samstarfsmaður Bríetar er tilnefndur sem lagahöfundur ársins.

Ingibjörg Turchi hefur fengið mikið lof gagnrýnenda og djassáhugafólks fyrir plötu sína Meliae en hún var m.a. valin plata ársins hjá Morgunblaðinu í fyrra. Ingibjörg ásamt tónlistarmanninum Auði hljóta næsflestar tilnefningar, sex talsins og þau GDRN og Ásgeir hljóta fjórar. Um 120 flytjendur og hópar eru tilnefndir í ár og eru það fleiri en þrjátíu sem hljóta fleiri en eina tilnefningu í ár.

Íslensku tónlistarverðlaunin verða afhent í Hörpu miðvikudaginn 14. apríl og verður verðlaunahátíðin í beinni útsendingu á RÚV. Kynnir kvöldsins verður, grín- og leikkonan Saga Garðarsdóttir.

Eftirtaldir hljóta tilnefningu til Íslensku tónlistarverðlaunanna 2021:

POPP - PLATA ÁRSINS





BRÍET - Kveðja, Bríet

GDRN - GDRN

Hjaltalín - Hjaltalín

JFDR - New DreamsÁsgeir - Sátt

ROKK - PLATA ÁRSINS

Skoffín - Skoffín hentar íslenskum aðstæðum

Sólstafir - Endless Twilight of Codependent Love

Auðn - Vökudraumsins fangi

Celebs - Tálvon hinna efnilegu

Dream Wife - So When You Gonna...

RAPP&HIPPHOPP - PLATA ÁRSINS

CYBER - VACATION

JóiPé x Króli - Í miðjum kjarnorkuvetri

Logi Pedro - Undir bláu tungli

RAFTÓNLIST - PLATA ÁRSINS

Ultraflex - Visions of Ultraflex

gugusar - Listen To This Twice

Mikael Lind - Give Shape to Space

Moff & Tarkin - Man of the Match

Volruptus - First Contact

POPP - LAG ÁRSINS

Esjan - BRÍET

Think About Things - Daði Freyr

Vorið - GDRN

Það bera sig allir vel - Helgi Björns Stundum - Moses Hightower

ROKK - LAG ÁRSINS

Haf trú - HAM

Visitor - Of Monsters and Men

Eldborg - Auðn

Prince - MAMMÚT

Kraumar - Celebs

RAPP&HIPPHOPP - LAG ÁRSINS

Ungi Besti & Milljón - Vera Illuga

Auður og Floni - Týnd og einmana

JóiPé x Króli – Geimvera

CYBER - calm down

Logi Pedro - Ef Grettisgata gæti talað

RAFTÓNLIST - LAG ÁRSINS

Inspector Spacetime - Hvað sem er

Ólafur Arnalds - Loom (feat. Bonobo)

JFDR - Think Too Fast

Ultraflex - Full of Lust

Kuldaboli - Ískaldur veruleikinn

TÓNLISTARVIÐBURÐUR ÁRSINS

Heima með Helga

Auður í Vikunni með Gísla Marteini

Listagjöf Listahátíðar í Reykjavík

HAM í Listasafni Reykjavíkur

Big Party Post-Club International

TEXTAHÖFUNDUR ÁRSINS

Bríet Ísis Elfar

Jóhannes Bjarki Bjarkason

Andri Ólafsson & Steingrímur Karl Teague

Einar Georg Einarsson, Júlíus Aðalsteinn Róbertsson og Ásgeir Trausti Einarsson

Benedikt H. Hermannsson

LAGAHÖFUNDUR ÁRSINS

Pálmi Ragnar Ásgeirsson

Hjaltalín

Guðrún Ýr Eyfjörð Jóhannesdóttir

Auðunn Lúthersson

Moses Hightower

SÖNGVARI ÁRSINS

Högni Egilsson

Jón Jónsson

Auðunn Lúthersson

Ásgeir Trausti Einarsson

Matthías Matthíasson

SÖNGKONA ÁRSINS

Bríet Ísis Elfar

Jófríður Ákadóttir

Guðrún Ýr Eyfjörð Jóhannesdóttir

Jelena Ciric

Rakel Mjöll Leifsdóttir

TÓNLISTARFLYTJANDI ÁRSINS

BRÍET

Auður

HAM

Daði Freyr

Bubbi Morthens

TÓNLISTARMYNDBAND ÁRSINS Í SAMSTARFI VIÐ ALBUMM.IS

Sumarið sem aldrei kom - Jónsi. Leikstjórn: Frosti Jón Runólfsson.

Pictures - Ásgeir. Leikstjórn: Einar Egilsson

Ljós - Auður feat. BRÍET og Drengur. Leikstjórn: Kristinn Arnar Sigurðsson aka krassasig

Hvíti dauði - Teitur Magnússon (feat. Gunnar Jónsson Collider). Leikstjórn: Jón Bjarki Magnússon

Píla - Joey Christ ft. Lil Binni. Leikstjórn: Rough Cult

Take the Seasons - Oscar Leone. Leikstjórn: Midnight Mar

Easy - aYia. Leikstjórn: Salomon Ligthelm

Back To The Sky - Ólafur Arnalds, JFDR. Leikstjórn: Arni & Kinski

BJARTASTA VONIN Í SAMSTARFI VIÐ RÁS 2





Kristin Sesselja

Inspector Spacetime

Skoffín

gugusar

Salóme Katrín

SÍGILD OG SAMTÍMATÓNLIST

PLATA ÁRSINS

Elfa Rún Kristinsdóttir - Baroque Violin Sonatas

Víkingur Heiðar Ólafsson - Debussy-Rameau

Peter Máté - John Speight, Solo Piano Works

Halldór Smárason - STARA: Music of Halldór Smárason

Páll Ragnar Pálsson – Atonement

TÓNVERK ÁRSINS

Finnur Karlsson - Accordion Concerto

Hafdís Bjarnadóttir - Sumar

Bára Gísladóttir - VÍDDIR

Hugi Guðmundsson - BOX, konsert fyrir harmónikku og lírukassa

Snorri Sigfús Birgisson - Konsert fyrir hljómsveit

TÓNLISTARVIÐBURÐUR ÁRSINS – HÁTÍÐIR

Listagjöf Listahátíðar í Reykjavík

Myrkir Músíkdagar

Reykholtshátíð 2020

Sönghátíð í Hafnarborg

Sumartónleikar í Skálholti 2020

TÓNLISTARVIÐBURÐUR ÁRSINS – TÓNLEIKAR

70 ára afmælistónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands (5. mars)

KIMI: Afkimar

Brák og Bach

The Modern Romantic – Stuart Skelton (Sönghátíð í Hafnarborg)

Ekkert er sorglegra en manneskjan - Friðrik Margrétar-Guðmundsson

SÖNGKONA ÁRSINS

Álfheiður Erla Guðmundsdóttir

Hallveig Rúnarsdóttir

Heiða Árnadóttir

Herdís Anna Jónasdóttir

Sigríður Ósk Kristjánsdóttir

SÖNGVARI ÁRSINS

Elmar Gilbertsson

Kristinn Sigmundsson

Stuart Skelton

Sveinn Dúa Hjörleifsson

Sverrir Guðjónsson

TÓNLISTARFLYTJANDI ÁRSINS - EINSTAKLINGAR

Anna Guðný Guðmundsdóttir

Elfa Rún Kristinsdóttir

Víkingur Heiðar Ólafsson

Halla Steinunn Stefánsdóttir

Sæunn Þorsteinsdóttir

TÓNLISTARFLYTJANDI ÁRSINS – HÓPAR

Sinfóníuhljómsveit Íslands

Barokkbandið Brák

Elektra Ensemble

Strokkvartettinn Siggi Cantoque Ensemble

BJARTASTA VONIN

DJASS- OG BLÚSTÓNLIST

PLATA ÁRSINS

Melismetiq Live - Melismetiq

Make - MONOGLOT

Meliae - Ingibjörg Turchi

hits of - hist og

Four Elements - Haukur Gröndal og Frelsissveit Íslands

TÓNVERK ÁRSINS

Geneva - Ari Bragi Kárason

Svörður - Agnar Már Magnússon

Þú varst ástin mín - Sigurður Flosason

Four Elements - Haukur Gröndal

I don't want to sleep - Mikael Máni Ásmundsson og Kristín Birgitta Ágústsdóttir

LAGAHÖFUNDUR ÁRSINS

Ingibjörg Elsa Turchi

Sigurður Flosason

hist og (Eiríkur Orri Ólafsson, Róbert Reynisson og Magnús Trygvason Eliassen)

Mikael Máni Ásmundsson

Þórir Úlfarsson (Thor Wolf)

TÓNLISTARFLYTJANDI ÁRSINS - EINSTAKLINGAR

Haukur Gröndal

Sigurður Flosason

Leifur Gunnarsson

Andrés Þór

Stína Ágústsdóttir

TÓNLISTARFLYTJANDI ÁRSINS – HÓPAR

Frelsissveit Íslands

Ingibjörg Turchi og hljómsveit

hist og

Brim

Sölvi Kolbeinsson & Magnús Trygvason Eliassen

TÓNLISTARVIÐBURÐUR ÁRSINS – TÓNLEIKAR

Jazzhátíð Reykjavíkur

Jazz í Borgarbókasafninu: Beint á ská og Jazz í hádeginu

Síðdegistónar í Hafnarborg

Ingibjörg Turchi og hljómsveit: Útgáfutónleikar Meliae í Kaldalóni

Charlie Parker with strings á Jazzhátíð Reykjavíkur

BJARTASTA VONIN

ÖNNUR TÓNLIST: OPINN FLOKKUR, ÞJÓÐLAGA- OG HEIMSTÓNLIST, KVIKMYNDA- OG LEIKHÚSTÓNLIST

PLATA ÁRSINS – KVIKMYNDA- OG LEIKHÚSTÓNLIST

Defending Jacob - Atli Örvarsson og Ólafur Arnalds

Thin Ice - Biggi Hilmars

We’re Here - Herdís Stefánsdóttir

The Vasulka Effect - Hugar

Chasing the Present - Snorri Hallgrímsson

PLATA ÁRSINS – ÞJÓÐLAGATÓNLIST

Brek – Brek

Elín Hall - Með öðrum orðum

Baggalútur - Kveðju skilað

Jelena Ciric - Shelters one

Ásgeir Ásgeirsson - Persian path

PLATA ÁRSINS – OPINN FLOKKUR

The Ghost Choir - The Ghost Choir

Ólafur Arnalds - some kind of peace

Red Barnett - Astronauts

K.óla - PLASTPRINSESSAN

Gyða Valtýsdóttir - EPICYCLE II

LAG/TÓNVERK ÁRSINS – OPINN FLOKKUR

Gyða Valtýsdóttir og Úlfur Hansson - Morphogenesis

Ólafur Arnalds - Defending Jacob Theme

Magnús Jóhann - Sálmur fyrir Sollu systur

Kira Kira - We The Feels

Red Barnett - Astronaut

PLÖTUUMSLAG ÁRSINS

Ingibjörg Turchi - Meliae: Klara Arnalds

BRÍET - Kveðja, Bríet: Bríet Ísis Elfar, Sigurður Erik Hafliðason, Þorgeir Blöndal

Mikael Lind - Give Shape to Space: Sigga Björg Sigurðardóttir, Harry Towell

K.óla - PLASTPRINSESSAN: Kata Jóhanness, Katrín Helga Ólafsdóttir, Ása Bríet Brattaberg, Arína Vala Þórðardóttir, Ída Arínudóttir, Elvar S. Júlíusson

Jesper Pedersen - Katydids: Páll Ivan frá Eiðum

UPPTÖKUSTJÓRN ÁRSINS

EPICYCLE II - Gyða Valtýsdóttir: Upptökustjórn: Albert Finnbogason, Hljóðblöndun: Gyða Valtýsdóttir, Jónsi og Albert Finnbogason

Meliae - Ingibjörg Turchi: Upptökustjórn: Birgir Jón Birgisson, Hljóðblöndun og hljómjöfnun: Ívar Ragnarsson

STARA - Halldór Smárason: Upptökustjórn: Dan Merceruio og Daniel Shores

Kveðja, Bríet - BRÍET: Upptökustjórn: Pálmi Ragnar Ásgeirsson, Hljómjöfnun: Friðfinnur Oculus Sigurðsson

Hjaltalín - Hjaltalín: Upptökustjórn: Styrmir Hauksson og Hjaltalín