Það er margt sem má bæta

Ef ég á að vera alveg hreinskilin þá hef ég aldrei pælt mikið í stúdentapólítík fyrr en núna. Einn dag þegar ég var að skrolla niður Facebook sá ég að Vaka var að óska eftir fólki í undirnefndir sínar. Þar sem ég hélt að þetta COVID dæmi var alveg að klárast ákvað ég að sækja um í skemmtinefndina því ég hélt að það myndi vera geggjuð leið til að kynnast fólki í öðrum deildum skólans. Lítið vissi ég að næsta og stærsta bylgjan myndi byrja tæpri viku seinna. Á sama tíma byrjaði ég hins vegar að kynnast stúdentapólítík og öllu því sem Vaka hefur gert fyrir okkur stúdenta og vissi strax að mig langaði að taka meiri þátt í því.

Kennslan við Háskóla íslands er mjög fín en það er samt mikið sem mætti bæta. Ég er nokkuð viss um að við könnumst flest við það að taka eftir einhverju sem betur mætti fara og kvarta við vini okkar en láta það svo bara eiga sig. Hins vegar erum við í Vöku hér til þess að berjast fyrir þeim hlutum fyrir þig.

Til dæmis fáum við á Heilbrigðisvísindasviði oft ekki tækifæri til þess að taka endurtektarpróf í janúar, eins og í flestum öðrum deildum innan HÍ, og þurfum þess í stað að bíða eftir því í heilt ár. Í sumum tilfellum fá nemendur ekki einu sinni möguleika á endurtektarprófi yfirhöfuð heldur þurfa þau strax að taka allan áfangann á ný. Þetta gengur þvert á reglur háskólans þar sem skýrt er tekið fram að sérhver nemandi hefur rétt á því að taka lokaprófið tvisvar sinnum áður en hann þurfi að taka upp áfanga. Því munum við í Vöku meðal annars berjast fyrir því að háskólinn breyti þessu sem fyrst.

Kamila er nemi í næringafræði og skipar 1. sæti á lista Vöku á heilbrigðisvísindasviði fyrir stúdentaráðskosningar Háskóla Íslands 2021.

There is much that can be improved

If I’m being honest, I have never really taken a part in student politics until now. One day I was scrolling through Facebook and noticed that Vaka was looking for people for their committees. Thinking that this whole COVID thing was about to end, I decided to apply for the event committee - little did I know that the next and biggest wave would begin roughly a week later. At the same time however, I began to look more into student politics and all the things that Vaka has done for us as students, and knew instantly it was something I wanted to take a bigger part in.

The teaching at University of Iceland is pretty good but that doesn’t mean there isn’t room for improvement. I’m pretty sure most of us can relate to noticing something that could’ve been better, complaining to our friends and then letting go of it. We within Vaka are here to fight for those things for you.

We within the School of Health Sciences often don’t get the chance to take retake exams in January, unlike most other departments within UI, and need to wait for an entire year instead. In some instances students don’t get the chance to take retake exams at all but rather need to retake the entire course. This goes against the university’s rules which state clearly that each student has the right to take a final twice before having to repeat the course. Hence, we within Vaka will fight for, among other things, that the university will change it as soon as possible.

Kamila is studying Nutrition and is in 1st place on Vaka’s list on the School of Health Sciences for the student council elections at the University of Iceland 2021.