Stórtónleikar Skunk Anansie færðir fram í nóvember

Fréttatilkynning frá Twe Live: Í ljósi þeirrar óvissu sem COVID-19 veldur okkur öllum hefur sú ákvörðun verið tekin að færa tónleika Skunk Anansie, sem vera áttu þann 5. júní til laugardagsins 6. nóvember.

Miðarnir þínir gilda sjálfkrafa áfram á nýrri dagsetningu og þú þarft ekkert að aðhafast frekar. Ef ný dagsetning hentar alls ekki geta miðaeigendur óskað eftir endurgreiðslu með því að senda tölvupóst á info@tix.is innan 14 daga frá og með deginum í dag, það er í síðasta lagi miðvikudaginn 10. mars 2021.

Athugið að ef greitt var með greiðsluappi (Aur, Kass eða Síminn Pay) eða með ferðagjöf stjórnvalda þarf að senda reikningsupplýsingar með.

Við hjá TWE live sem stöndum að tónleikunum værum ótrúlega þakklát ef miðaeigendur væru til í að halda miðum sínum á nýrri dagsetningu og styðja þannig við viðburðahald á Íslandi, sem hefur átt undir högg að sækja síðustu mánuði.

Salan á tónleikana hefur gengið vel þrátt fyrir þessa skrítnu tíma og er stúkan að verða uppseld. Miðasala fer fram á Tix.is. Tvö verðsvæði eru í boði: Stæði: 9.990 kr. (fremst við svið) og stúka: 13.990 kr. (númeruð sæti, stúka). Athugið að 18 ára aldurstakmark er á tónleikana.

Hlökkum til að sjá ykkur í brjáluðu stuði laugardagskvöldið 6. nóvember 2021.

Rifu þakið af Laugardalshöll 1997

Brit-rokksveitin Skunk Anansie hefur beðið eftir rétta tækifærinu til að heimsækja Ísland aftur, en sveitin mun halda tónleika í Laugardalshöll í tilefni af 25 ára afmælisári sínu.

Það verður að teljast sannkallaður hvalreki fyrir tónlistarunnendur á Íslandi að Brit-rokksveitin Skunk Anansie sé á leiðinni til landsins aftur, en sveitin lék fyrir troðfullu húsi í Laugardalshöll árið 1997 á einum bestu tónleikum sem haldnir hafa verið í Höllinni. Meðlimir Skunk Anansie hafa beðið eftir rétta tækifærinu til að heimsækja Ísland aftur og nú er komið að því. Sveitin fagnar 25 ára starfsári sínu með plötunni 25live@25 og hugðist einnig halda tónleika víðs vegar um Evrópu 2020. Tónleikarnir færast allir til ársins 2021 vegna kórónuveirufaraldursins, auk þess sem nýjum dagsetningum er bætt við vegna mikillar eftirspurnar, meðal annars í O2 tónleikahöllinni í London í Bretlandi.

Söngkonan Skin hefur einnig gefið út endurminningar sínar, It Takes Blood And Guts, sem hún skrifar ásamt vinkonu sinni og blaðamanni, Lucy O-Brien. Bókin hefur hlotið góða dóma. Árið 2019 gaf Skunk Anansie út lagið, What You Do For Love, sem var fyrsta nýja efnið frá þeim í þrjú ár. Laginu var síðan fylgt eftir með laginu, This Means War, og myndbandi þess sem tekið var upp á 800 þúsund manna tónleikum í Póllandi.

Það er því til mikils að hlakka til á tónleikum Skunk Anansie þann 6. nóvember, þar sem sveitin mun fara yfir 25 ára feril sinn og sín bestu og vinsælustu lög. Skunk Anansie þykir frábær á tónleikum, eins og sannaðist í Höllinni fyrir 23 árum og þykja þeir tónleikar vera einir þeir bestu sem hafa verið settir upp þar svo þétt er sveitin, rödd Skin er ótrúleg sem og sviðsframkoma sveitarinnar.