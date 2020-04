Prywatny fundusz emerytalny nie jest obowiązkowy, lecz każda osoba pracująca na Islandii może zdecydować się na odkładnie oszczędności w taki sposób.

W normalnej sytuacji środki zgromadzone w prywatnym funduszu emerytalnym (funduszu dodatkowym) można wykorzystać najwcześniej po osiągnięciu 60 roku życia. Islandzki rząd w ramach działań mających na celu złagodzenie wpływów epidemii wirusa COVID-19 na gospodarkę, zezwolił na wypłatę zgromadzonych środków, niezależnie od wieku. Dozwolone jest wycofywanie maksymalnie 800 000 koron miesięcznie przez okres 15 miesięcy.

Należy jednak wziąć pod uwagę kilka kwestii:

Chociaż rząd zaprezentował możliwość wypłat z funduszu jako część swojego planu pomocowego skierowanego dla osób, które mogą znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej, musimy pamiętać, że zgromadzone środki – nie są pieniędzmi należącymi do rządu. Decyzja rządu daje nam tylko możliwość skorzystania ze zgromadzonych przez nas oszczędności na prywatnym funduszu emerytalnym, wcześniej niż to było dotychczas dozwolone.

Nie unikniesz zapłacenia podatków. Islandzki system podatkowy jest dość skomplikowany, w związku z tym, jeżeli przekroczysz określoną kwotę wynagrodzenia w danym miesiącu, wysokość podatku do zapłacenia znacząco wzrośnie. Wypłata maksymalnej kwoty w połączeniu z Twoją pensją, będzie najprawdopodobniej skutkować tym, że zapłacisz wyższe podatki, niż jeżeli wypłacałbyś mniejsze kwoty lub zaczekał z wycofaniem oszczędności do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Osoby przeprowadzające się z Islandii do jednego z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) zwykle nie mogą zabrać ze sobą zgromadzonych w funduszu środków, mogą więc wykorzystać tę możliwość.

Pierwotne uzasadnienie ograniczenia możliwości wypłat z funduszu, tylko do grupy osób w wieku 60 lat oraz starszych jest wciąż aktualne. System został wdrożony celem zapewnienia większej stabilizacji finansowej w czasie emerytury. Wypłata środków z funduszu, może zmniejszyć Twoje oszczędności, które zgromadziłeś na czas emerytury.

Jeżeli będziesz deponował 2-4% Twojej miesięcznej pensji na koncie w dodatkowym funduszu emerytalnym, wówczas Twój pracodawca będzie prawnie zobligowany do wpłaty na to konto dodatkowych 2%. Tylko ta możliwość, czyni dodatkowy fundusz emerytalny prawdopodobnie najlepszą formą oszczędzania na Islandii, a dodatkowo gromadzone środki podlegają dziedziczeniu oraz są zwolnione z podatku od dochodu kapitałowego oraz nie wpływają na obniżenie przysługującej emerytury. Ponadto, oszczędności w dodatkowym funduszu emerytalnym nie mogą być wykorzystane przez wierzycieli, w przypadku bankructwa. Dodatkowy fundusz emerytalny jest więc cennym zasobem, który powinieneś potraktować bardzo poważnie i zapisać się do niego, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Czy wypłata środków jest więc dobrym pomysłem?

Ze względu na znaczenie prywatnego funduszu emerytalnego dla emerytów w Islandii, powinieneś bardzo poważnie przemyśleć decyzję o wypłaceniu oszczędności w nim zgromadzonych. Rząd udzielił tymczasowego dostępu do tych środków jako możliwą formę pomocy osobom, które popadną w poważne problemy finansowe. Najbliższa przyszłość gospodarki Islandzkiej jest niepewna, podobnie jak reszty gospodarek światowych. Rekordowa liczba ludzi straciła zatrudnienie, przynajmniej częściowo. Jeśli Twoja sytuacja finansowa jest zagrożona i nie poradzisz sobie bez dodatkowych środków, wówczas wypłata oszczędności z funduszu może być dla Ciebie dobrym rozwiązaniem. Pamiętaj jednak, że w przypadku bankructwa, będą to jedne z nielicznych aktywów, które będziesz mógł zatrzymać. Dla osób, którym nie grożą jednak natychmiastowe tarapaty finansowe, rozsądniejszym rozwiązaniem może być trzymanie się pierwotnego planu, pozostawienie zgromadzonych oszczędności w funduszu i korzystanie z ich owoców, kiedy będą najbardziej tego potrzebować – na emeryturze.

Autorem jest Björn Berg Gunnarsson, Kierownik działu analiz i działalności edukacyjnej banku Íslandsbanki.