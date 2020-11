Geoffrey Palmer látinn

Leikarinn Geoffrey Palmer, sem er best þekktur fyrir hlutverk sín í grínþáttunum Butterflies, As Time Goes By og The Fall and Rise of Reginald Perrin, er láttinn 93 ára að aldri. Hann lést á heimili sínu að sögn umboðsmanns hans.

Palmer lék á móti Judi Dench í As Time Goes By, The Madness of King George og í James Bond myndinni Tomorrow Never Dies.

We re sad to report the death of Geoffrey Palmer, who starred in The Silurians, The Mutants and Voyage of the Damned https://t.co/6bH1uJLceI pic.twitter.com/4lmX9McNIC — Doctor Who (@bbcdoctorwho) November 6, 2020

Þá lék hann í fjölda sjónvarpsþátta, svo sem The Army Game, The Saint, Fawlty Towers og The Avengers og kom hann einnig fram í vinsælu bresku þáttunum Doctor Who. Fjöldi leikara minntust Palmers á Twitter í dag auk þess sem Twitter-síða Doctor Who birti færslu um leikarann.

RIP Geoffrey Palmer. An immaculate singular actor, always brilliant in everything, but my favourite was always Ben Parkinson in "Butterflies". — Reece Shearsmith (@ReeceShearsmith) November 6, 2020