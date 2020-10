Sálufélagar í prjónaskapnum

View this post on Instagram

Fallegasta prjónabók í heimi er komin í forsölu á www.stroff.is Við Salka erum að sjálfsögðu að farast úr hamingju yfir þessu meistarastykki enda ekki á hverjum degi sem maður gefur út bók. 27 uppskriftir, geggjaðar myndir og gullfallegur gripur sem mun sóma sig vel á sófaborðinu Bókin kostar 4990,- í forsölu en verður á 5990,- þegar hún kemur í búðir. Áætlaður útgáfudagur er 5. nóvember. Gríptu eintak! Já eða eintök! Það má!