Beta og Barði gefa út lag saman í fyrsta skipti

Listamennirnir Elísabet Eyþórsdóttir og Barði Jóhannsson gáfu út lag saman á miðnætti undir nafninu Redwood Moon en þau hafa unnið að verkefninu síðan í vor. Elísabet hefur gefið út tónlist undir nafninu Beta Ey og með systrum sínum undir nafninu Sísí Ey en Barði er þekktastur fyrir Bang Gang, Starwalker og Lady & Bird. Fyrsta sameiginlega tónlistarverkefni parsins er ábreiða af laginu The End of the World sem Skeeter Davis gerði frægt árið 1963.

„Lagið er eitt af mínum uppáhalds lögum þannig að mér fannst ótrúlega gaman að gera ábreiðu af því með Barða. Það hefur svo fallegan sjarma þetta lag. Finnst það vera bæði svo fallegt og sorglegt,“ segir Beta.

Ellen Kristjáns kynnti þau Betu og Barða fyrir ári síðan. Xi Sinsong - Pétur Fjeldsted

Eins og bláber og pönnukökur

Hugmyndin kviknaði í vor, en eins og þau orða það sjálf „í vaðandi Covid 19 stemningu.“ Tregafullt lagið er mjög í takt við tíðarandann en útgáfa þeirra Betu og Barða endar þó með björtum ævintýralegum melankólískum blæ.

„Ég hef alltaf verið mikið fyrir svona hressa tónlist. Svo er textinn svo upplífgandi þar sem maður fær fullvissu um að allt tekur enda, heimurinn og líka Covid 19. Eða ekki,” segir Barði.

Þau fengu til liðs við sig Laufeyju Jónsdóttur Illustrator til þess að töfra fram ævintýralegan heim og ná þeirri stemningu sem einkennir Redwood Moon. Teikningin er af Betu og Barða.

„Við vorum alveg sannfærð um að Laufey væri rétta manneskja til að teikna þessa draumkenndu útópíu, en hún er algjör snillingur.”

Parið var með fasta rútínu við upptökur en segjast líka hafa farið með möntrur og gert alls konar skrítna hluti eins og tónlistarfólki einu er lagið. Beta segir að þau blandist saman sem tónlistarmenn eins og frosin bláber og glúteinlausar pönnukökur.

Uppgötvaði ást á vampírum

„Við kynntumst í óvæntum hádegismat fyrir ári síðan og Beta var mjög heillandi og hressandi,” segir Barði um það hvernig þau kynntust.

„Mamma dró mig með sér á tónlistarfund sem hún átti með Barða. Það var geggjað gaman og við töluðum viðstöðulaust og mamma komst ekki að. Þarna uppgötvaði ég ást mína á vampírum. Takk mamma,“ bætir Beta við en hún er dóttir tónlistarfólksins og hjónanna Ellenar Kristjáns og Eyþórs Gunnarssonar.

Beta segir að það sé skrítið að vera tónlistarmaður á Íslandi í þessum faraldri, enda sé eiginlega allt frekar skrítið í faraldrinum.

„En það eru forréttindi að geta verið heima að semja tónlist.“

Parið segir að það sé heldur betur meira væntanlegt af þeirra samstarfi.

„Það er ýmislegt framundan. Við erum með Redwood Moon saman og svo okkar eigin verkefni. Svo erum við að reyna að passa okkur að fá ekki Covid þannig að við erum alveg hætt að sleikja hurðarhúna í bili. Svo er líka Borat 2 að koma.“

Hér fyrir neðan er hægt að hlusta á lagið The End of the World í flutningi dúósins Redwood Moon.