Fyrsti sigur Palace síðan á annan í jólum

Crystal Palace vann sinn fyrsta leik síðan á öðrum degi jóla í fyrra þegar liðið lagði Newcastle United að velli, 1-0, í ensku úrvalsdeildinni í dag.



Patrick van Aanholt skoraði eina mark leiksins á 44. mínútu með skoti beint úr aukaspyrnu. Valentino Lazaro, leikmaður Newcastle, var rekinn af velli í uppbótartíma fyrir að brjóta á Wilfried Zaha sem var sloppinn í gegn.

