Dregið verður í 16-liða úrslit Evrópudeildarinnar í dag en drátturinn fer fram í höfuðstöðvum UEFA í dag. Sýnt verður beint frá drættinum í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport og hefst drátturinn klukkan tólf.



Mörg ansi sterk félög eru eftir í pottinum en England, Spán og Þýskaland eiga öll tvö lið eftir í pottinum. Manchester United er komið áfram eftir stórsigurinn á Club Brugge í gær.





15 confirmed teams for the last 16: Rangers Roma Wolfsburg LASK Basel Leverkusen İstanbul Başakşehir Wolves Shakhtar Inter Manchester United Olympiacos Sevilla Copenhagen Getafe #UEL







Eitt Íslendingalið er eftir í pottinum en Ragnar Sigurðsson og félagar hans í FCK eru komnir áfram eftir magnaðan útisigur á Celtic á útivelli í gær. Það er ansi spennandi einvígi sem bíður Ragnars og félaga.



Enn á eftir að útkljá eitt einvígið en það er viðureign Salzburg og Eintracht Frankfurt. Leiknum var frestað í gær vegna veðurs en Frankfurt leiðir 4-1 eftir fyrri leikinn.





13:00 CET

Nyon, Switzerland



