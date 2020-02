Manchester United var í miklu stuði á Old Trafford í kvöld. Liðið skoraði fimm mörk í 5-0 sigri á Club Brugge í Evrópudeildinni.



Fyrri leiknum lauk með 1-1 jafntefli en United gekk á lagið eftir að Simon Deli hafi gert sig sekan um ansi klaufaleg mistök þegar hann fékk dæmt á sig víti eftir að hafa varið knöttinn.



Deli er ekki markvörður heldur varnarmaður Brugge og var þar af leiðandi sendur í sturtu. Bruno Fernandes skoraði úr vítaspyrnunni, Odion Ighalo skoraði sitt fyrsta mark fyrir United og Scott McTominay er kominn til baka aftur og bætti við marki fyrir hlé.





Man Utd have recorded their biggest home win in a competitive game since Sir Alex Ferguson departed as United manager.



December 2011 the last occasion they won 5-0 at home (vs. Wigan). pic.twitter.com/5AQEf5I3Aj