Help! mynd Bítlanna var í tökum þegar Man. United náði þessu síðast

Það þarf að fara aftur til 13. mars 1965 til að finna síðasta lið Manchester United sem var með fullt hús og hreint mark í báðum leikjum sínum á móti Chelsea.



Ole Gunnar Solskjær, knattspyrnustjóri Manchester United, myndi kannski óska þess að mæta Chelsea liðinu sem oftast. United vann báða deildarleiki liðanna á tímabilinu og það með markatölunni 6-0.



Manchester United vann 4-0 sigur á Chelsea á Old Trafford í fyrsta leik tímabilsins og fylgdi því síðan eftir með 2-0 sigri á Stamford Bridge í gær.



Ekki nóg með það þá sló Manchester United lið Chelsea einnig út úr enska deildabikarnum í október með 2-1 sigri á Brúnni. Þrír leikir og þrír United sigrar.



Þetta er í fyrsta sinn í sögu ensku úrvalsdeildarinnar sem Manchester United vinnur báða deildaleiki sína á móti Chelsea en því hafði United liðið ekki náð síðan tímabilið 1987-88.





2 - Manchester United have completed their first league double over Chelsea since the 1987-88 campaign, while this is the first time they’ve done so without conceding since 1964-65. Awaited. #CHEMUN pic.twitter.com/vOwzPgVbi2