Saúl: Vitum hvernig við getum meitt Liverpool

Saúl Ñíguez, miðjumaður Atletico Madrid, segir að liðið viti hvernig það geti meitt Liverpool en liðin mætast í 16-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu í kvöld. Að sjálfsögðu í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport.



Atl. Madrid hefur ekki átt sitt besta tímabil til þessa en liðið situr í 4. sæti spænsku úrvalsdeildarinnar með 40 stig eftir 24 umferðir, 14 stigum minna en topplið Real Madrid. Á sama tíma er Liverpool svo gott sem orðið enskur meistari en liðið hefur unnið 25 af þeim 26 deildarleikjum sem það hefur leikið á þessari leiktíð.



Saúl, sem hefur verið orðaður við önnur stórlið Evrópu undanfarin tímabil, var í ítarlegu viðtali við Sid Lowe á The Guardian.



Fyrir utan þegar liðið datt út í riðlakeppninni tímabilið 2017/2018 þá hefur spænska félagið hálfgerður fasti í útsláttarkeppni Meistaradeildar Evrópu en þeir fóru í úrslit bæði 2014 og 2016. Í bæði skiptin tapaði liðið fyrir erkifjendum sínum í Real Madrid. Árið 2018 vann liðið svo Evrópudeildina.



Þeirra bíður þó ærið verkefni er liðið mætir ríkjandi Evrópumeisturum Liverpool í kvöld. Þó svo að leikurinn fari fram á heimavelli Saúl, Metropolitano, þá eiga Liverpool eflaust betri minningar þar heldur en leikmenn Atletico. Liverpool lyfti nefnilega Meistaradeildarbikarnum þarna síðastliðið vor er liðið lagði Tottenahm Hotspur í úrslitum.

1 June 2019: Liverpool win the Champions League at the Wanda Metropolitano



18 February 2020: The defence continues at the Wanda Metropolitano pic.twitter.com/prQ65elUAd