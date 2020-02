Mikel Arteta, stjóri Arsenal, virðist ekki vera með strangar reglur hjá félaginu ef marka má nýjustu fréttir er varðar æfingaferð liðsins til Dúbaí síðar í vikunni.



Arsenal mun á fimmtudaginn ferðast til Dúbaí þar sem liðið mun æfa næstu fjóra daganna enda á liðið ekki leik fyrr en 16. febrúar gegn Newcastle.



Flogið er á fimmtudaginn til furstadæmanna og hinn spænski Arteta hefur boðið leikmönnum liðsins að taka fjölskyldur sínar með.











Arteta sagði í viðtali við heimasíðu Arsenal að hann vildi komast í burtu frá Englandi svo leikmennirnir gætu slappað af og byrjað að undirbúa sig fyrir leikinn gegn Newcastle.



Arsenal gerði markalaust jafntefli við Burnley um helgina og eru þeir í 10. sæti deildarinnar, tíu stigum frá Meistaradeildarsæti.



Liðið hefur einungis unnið sex af fyrstu 25 leikjum sínum í deildinni og það er það minnsta á þessum tímapunkti tímabilsins síðan 1913.





In Arteta’s first 9 games in charge Arsenal conceded 8 goals (4 of which were against Chelsea) & lost once.



In the 9 games before we conceded 16 & lost 4 times.



We’re not scoring right now but it’s clear his first priority was to sort the defence and make us harder to beat.