Dele Alli, miðjumaður Tottenham, segir að Tottenham hafi verið eitt besta lið heims undanfarin ár.



Tottenham vann 3-2 sigur á Southampton í gær og er þar af leiðandi komið í 16-liða úrslit enska bikarsins.



Tottenham hefur ekki unnið bikar síðan liðið varð deildarbikarmeistari árið 2008 og þá er farið þyrsta í titil.



„Við verðum að fara vinna eitthvað fyrir stuðningsmennina,“ sagði Dele Alli eftir sigurleikinn í gær.





Klippa: Tottenham - Southampton 3-2





„Við eigum skilið að vinna bikar. Þetta hefur verið langur tími og það er enginn að fara gefa okkur þetta. Við verðum að halda áfram að reyna.“



Southampton komst 2-1 yfir í leiknum en leikmenn Tottenham sýndu þá styrk sinn og snéru leiknum sér í hag.



„Þetta segir mikið um karakterinn í liðinu. Við höfum verið eitt besta lið í heimi þessi ár sem við höfum verið saman.“



Tottenham mætir Norwich í 16-liða úrslitunum.





