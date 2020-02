Tottenham er komið í 16-liða úrslit enska bikarsins eftir 3-2 sigur á Southampton í endurteknum leik liðanna í kvöld.



Mörkin úr leiknum má sjá með því að smella hér.



Leikurinn í kvöld var ansi fjörugur. Tottenham komst yfir á 12. mínútu er skot Tanguy Ndombele fór af Jack Stephens og í netið.



Á 34. mínútu var röðin komin að hinum funheita Shane Long sem fylgdi á eftir markvörslu Hugo Lloris og kom boltanum í netið.





Southampton midfielder James Ward-Prowse was taken off on a stretcher after suffering a suspected knee injury in the first half. More: https://t.co/gkLknsWRaZ #FACup #bbcfacup pic.twitter.com/UWmyHxCdCa







Rúmlega stundarfjórðungi fyrir leikslok var það Danny Ings sem kom Southampton yfir með frábærri afgreiðslu en sú forysta stóð ekki lengi.



Á 78. mínútu jafnaði Lucas Moura metin með skoti fyrir utan teig og á 87. mínútu fengu þeir vítaspyrnu. Á punktinn steig Heung-Min Son og hann skoraði af miklu öryggi.





7 - Lucas Moura has been directly involved in seven goals in nine starts for Spurs in the FA Cup, scoring three and providing four assists. Remedy. pic.twitter.com/SmkX0Ng0oI