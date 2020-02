Danny Mills spyr sig hver ætti að detta út úr City-liðinu ef Messi kæmi

Fyrrum knattspyrnumaðurinn Danny Mills setur spurningarmerki við það hvern Manchester City eigi að taka úr liðinu komi Lionel Messi til félagsins.



Mills, sem lék meðal annars með Leeds og Manchester City, var gestur The Alan Brazil Sports Brekfast þáttarins á talkSPORT í morgun þar sem hann fór yfir fréttirnar.



Messi hefur verið orðaður burt frá Barcelona og sér í lagi eftir rifrildi við sitt Eric Abidal, íþróttastjóra félagsins, en Messi tjáir sig ekki oft opinberlega.



Eftir það hefur Messi verið orðaður burt frá Barcelona og meðal annars til City.



„Manchester City er eina félagið sem hann gæti farið til vegna tengingu sinnar við Pep Guardiola og hvernig fótbolta þeir spila,“ sagði Mills í þættinum.





“City’s the only club Messi could go to.”



“Messi is sensational but you would need to build the team around him.”



“You question ‘Where you do you play him?’ and ‘Instead of who?’”



Danny Mills questions if and where Messi would fit into #ManCity’s team.



