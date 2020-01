Viðræður um yfirtöku Sádana á Newcastle ganga vel

Það lítur allt út fyrir það að enska úrvalsdeildarfélagið Newcastle United verði fljótlega komið í eigu valdhafa í Sádí Arabíu ef marka má fréttir frá Englandi.



Viðræður á milli Mike Ashley, eiganda Newcastle United, og fjárfestingarsjóðs ríksins í Sádí Arabíu hafa verið í gangi í nokkra mánuði en nú er kominn góður gangur í þær samkvæmt fréttum breska ríkisútvarpsins.





Talks on the potential takeover of Newcastle United by Saudi Arabia's sovereign wealth fund are "advanced".



Full story: https://t.co/NTVnJAW19s pic.twitter.com/J09vJgH2zG