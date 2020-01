London er ekki uppáhaldsstaður Mohamed Salah

Liverpool mætir á Ólympíuleikvanginn í London í kvöld og mætir þar heimamönnum í West Ham. Ein aðalstjarna Liverpool liðsins á ekki alltof góðar minningar frá London.



Mohamed Salah hefur raðað inn mörkum síðustu tímabil sín með Liverpool og hefur verið markakóngur ensku úrvalsdeildarinnar undanfarin tvö tímabil.



Mohamed Salah skoraði 32 mörk tímabilið 2017-18, 22 mörk í fyrra og er kominn með 11 mörk í 20 leikjum á þessu tímabili. Alls gera þetta 65 deildarmörk í 94 leikjum.



Það er hins vegar á einum stað á Englandi þar sem Egyptinn finnur ekki marknetið.





Mohamed Salah's goal return in last nine league outings in London:



vs Tottenham?

vs Chelsea

vs Fulham

vs West Ham

vs Arsenal

vs Chelsea

vs Tottenham

vs Palace

vs Chelsea



Salah's last league goal in the capital 31st March, 2018 (vs Palace) pic.twitter.com/Nie3z228Ov