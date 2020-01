Norsk flugmálayfirvöld lokuðu hálfu loftrými landsins, á svæðinu norður af Røros, í um hálftíma í dag. Er ástæðan sögð vera tæknileg vandamál hjá flugstjórn í Bodø.

Røros er á svipaðri breiddargráðu og Álasund.

Avinor tilkynnti um 12:30 að íslenskum tíma að búið væri að opna loftrýmið á ný. Eitthvað verði þó um seinkanir í dag.

De tekniske problemene som førte til stans i all flytrafikk nord for Røros forventes rettet 1330. Det åpnes da for normal trafikken igjen, men det vil bli noen følgeforsinkelser utover dagen.