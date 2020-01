Segja Liverpool vera búið að finna dag fyrir skrúðgönguna

Liverpool er svo gott sem búið að tryggja sér sigur í ensku úrvalsdeildinni og getur náð nítján stiga forskoti með sigri á West Ham í frestuðum leik í kvöld.



Ebskir miðlar eins og Teamtalk segja frá því að Liverpool og borgaryfirvöld séu þegar farin að skipuleggja skrúðgönguna til að fagna titlinum en takist Liverpool að vinna verður þetta fyrsti meistaratitill félagsins í þrjátíu ár.



Samkvæmt heimildum ensku miðlanna þá verður skrúðgangan mánudaginn 18. maí eða strax eftir lokaumferðina. Henni gæti þó verið seinkað verði Liverpool liðið þá enn í Meistaradeildinni.





Liverpool 'will have to wait' to lift the Premier League trophy until their final home game of the season against Chelsea on May 9.



Plans for an open top bus parade are already in motion, according to the Athletic. https://t.co/C3kdRhl4JR