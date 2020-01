Real Madrid unnið alla úrslitaleikina undir stjórn Zidane

Real Madrid vann Atlético Madrid í úrslitaleik spænska ofurbikarsins í Jeddah í Sádí-Arabíu í kvöld.



Staðan eftir venjulegan leiktíma og framlengingu var markalaus og því réðustu úrslitin í vítaspyrnukeppni.



Real Madrid vann hana, 4-1. Dani Carvajal, Rodrygo, Luka Modric og Sergio Ramos skoruðu úr sínum spyrnum fyrir Real Madrid.



Kieran Trippier var eini leikmaður Atlético sem skoraði úr sinni spyrnu. Thibaut Courtois varði frá Thomas Partey og Saúl Níguez skaut í stöng.



Real Madrid hefur unnið alla níu úrslitaleikina sem það hefur komist í undir stjórn Zinedines Zidane.

Zinedine Zidane has won all nine finals he's managed for Real Madrid.



2016 UCL

2016 UEFA Supercup

2016 Club World Cup

2017 UCL

2017 UEFA Supercup

2017 Spanish Supercopa

2017 Club World Cup

2018 UCL

2020 Spanish Supercopa pic.twitter.com/GDDEqlyMsE