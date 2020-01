Þessi eru tilnefnd til Óskarsverðlauna: Joker með 11 tilnefningar

Fyrr í dag tilkynnti akademía Óskarsins frá tilnefningum fyrir aðalkvöldið sem verður í Los Angeles 9. febrúar. Hildur Guðnadóttir fékk tilnefningu fyrir tónlistina í The Joker.



Joker fékk 11 tilnefningar en The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood og 1917 fengu allar 10 tilnefningar.

Þær Fríða Aradóttir og Heba Þórisdóttir komu einnig til greina í dag en fengu ekki tilnefningar.

Fríða Aradóttir gat fengið tilnefningu fyrir störf sín sem yfirmaður hárgreiðsludeildarinnar við gerð kvikmyndarinnar Little Women sem Greta Gerwig leikstýrði og skrifaði handritið sem byggt er á skáldsögu Louisa May Alcott.

Og Heba Þórisdóttir var á lista þeirra sem gátu fengið tilnefningu en hún fór fyrir förðunarteyminu í kvikmynd Quentin Tarantino, Once Upon a Time… in Hollywood.

Hildur Guðnadóttir hefur nú þegar unnið Golden Globe verðlaun fyrir tónlistina í kvikmyndinni um Jókerinn.



Fréttin hefur verið uppfærð en hér að neðan má sjá útsendinguna frá Óskarsakademíunni.

Allar tilnefningar

Besta kvikmynd

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Besti leikari í aðalhlutverki

Antonio Banderas - Pain and Glory

Leonardo DiCaprio - Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver - Marriage Story

Joaquin Phoenix - Joker

Jonathan Pryce - The Two Popes

Besta leikkonan í aðalhlutverki

Cynthia Erivo - Harriet

Scarlett Johansson - Marriage Story

Saoirse Ronan - Little Women

Charlize Theron - Bombshell

Renee Zellweger - Judy

Besti leikari í aukahlutverki

Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins - The Two Popes

Al Pacino - The Irishman

Joe Pesci - The Irishman

Brad Pitt - Once Upon a Time in Hollywood

Besta leikkonan í aukahlutverki

Kathy Bates - Richard Jewell

Laura Dern - Marriage Story

Scarlett Johannson - Jojo Rabbit

Florence Pugh - Little Women

Margot Robbie - Bombshell

Besti leikstjórinn

Martin Scorsese The Irishman

Todd Phillips - Joker

Sam Mendes - 1917

Quentin Tarantino - Once Upon a Time in Hollywood

Bong Joon Ho - Parasite

Besta teiknimyndin í fullri lengd

How to Train Your Dragon: The Hidden World - Dean DeBlois

I Lost My Body - Jeremy Clapin

Klaus - Sergio Pablos

Missing Link - Chris Butler

Toy Story 4 - Josh Cooley

Besta stuttteiknimyndin

Dcera - Daria Kashcheeva

Hair Love - Matthew A. Cherry

Kitbull - Rosana Sullivan

Memorable - Bruno Collet

Sister - Siqi Song

Besta handrit byggt á áður útgefnu efni

The Irishman - Steven Zaillian

Jojo Rabbit - Taika Waititi

Joker - Todd Phillips, Scott Silver

Just Mercy - Destin Daniel Cretton and Andrew Lanham

Little Women - Greta Gerwig

The Two Popes - Anthony McCarten

Besta handritið

Knives Out - Rian Johnson

Marriage Story - Noah Baumbach

1917 - Sam Mendes and Krysty Wilson-Cairns

Once Upon a Time in Hollywood - Quentin Tarantino

Parasite - Bong Joon-ho, Jin Won Han

Besta kvikmyndataka

The Irishman - Rodrigo Prieto

Joker - Lawrence Sher

The Lighthouse - Jarin Blaschke

1917 - Roger Deakins

Once Upon a Time in Hollywood -Robert Richardson

Besta heimildarmyndin

American Factory - Julia Rieichert, Steven Bognar

The Cave - Feras Fayyad

The Edge of Democracy - Petra Costa

For Sama - Waad Al-Kateab, Edward Watts

Honeyland - Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

Besta stuttheimildarmyndin

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone - Carol Dysinger

Life Overtakes Me - Kristine Samuelson, John Haptas

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha - Laura Nix

Besta erlenda kvikmynd

Corpus Christi - Jan Komasa

Honeyland - Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

Les Miserables - Ladj Ly

Pain and Glory - Pedro Almodovar

Parasite - Bong Joon Ho

Besta klippingin

Ford v Ferrari - Michael McCusker, Andrew Buckland

The Irishman - Thelma Schoonmaker

Jojo Rabbit - Tom Eagles

Joker - Jeff Groth

Parasite - Jinmo Yang

Besta hljóðklipping

Ford v Ferrari - Don Sylvester

Joker - Alan Robert Murray

1917 - Oliver Tarney, Rachel Tate

Once Upon a Time in Hollywood - Wylie Stateman

Star Wars: The Rise of SkyWalker - Matthew Wood, David Acord

Besta hljóðblöndun

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Besta listræna stjórnun

The Irishman - Bob Shaw and Regina Graves

Jojo Rabbit - Ra Vincent and Nora Sopkova

1917 - Dennis Gassner and Lee Sandales

Once Upon a Time in Hollywood - Barbara Ling and Nancy Haigh

Parasite - Lee Ha-Jun and Cho Won Woo, Han Ga Ram, and Cho H

Besta tónlist í kvikmynd

Joker -Hildur Guðnadóttir

Little Women - Alexandre Desplat

Marriage Story - Randy Newman

1917 - Thomas Newman

Star Wars: The Rise of Skywalker - John Williams*“The King, Nicholas Britell





Besta hár og förðun

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Mistress of Evil

1917

Besta lag í kvikmynd

I Can’t Let You Throw Yourself Away

I’m Gonna Love Me Again - Rocketman

I’m Standing With You - Breakthrough

Into the Unknown - Frozen 2

Stand Up - Harriet

Bestu búningar

The Irishman - Sandy Powell, Christopher Peterson

Jojo Rabbit - Mayes C. Rubeo

Joker - Mark Bridges

Little Women - Jacqueline Durran

Once Upon a Time in Hollywood - Arianne Phillips



Bestu tæknibrellur

Avengers Endgame

The Irishman

1917

The Lion King

Star Wars: The Rise of Skywalker