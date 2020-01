Donny van de Beek, miðjumaður, Ajax er að öllum líkindum á leið frá Ajax næsta sumar og er talinn horfa til Englands.



Þessi 22 ára miðjumaður var orðaður burt frá félaginu í sumar en ákvað að taka slaginn í Hollandi þetta tímabilið.



Ajax fór alla leið í undanúrslitin á síðustu leiktíð en missti síðan bæði Frenkie de Jong og Matthijs de Ligt í sumar.



Nú ku de Beek vera opinn fyrir því að yfirgefa félagið, næsta sumar, og enska úrvalsdeildin heillar.





Coming up on Good Morning Transfers at 9am...



Has Eriksen got a future at #THFC?



What does the Deloitte Money League mean for clubs in the transfer window?



Where next for Donny van de Beek?



As always, get your questions in using #TransferTalkpic.twitter.com/sXKCt5xhZD