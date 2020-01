Ole Gunnar Solskjær, stjóri Manchester United, segir að 30 ára bið Liverpool eftir enska deildarmeistaratitlinum ætti að vera lexía fyrir leikmenn United.



Allar líkur eru á því að Jurgen Klopp og lærisveinar hans í Liverpool vinni fyrsta enska meistaratitil í sögu félagsins síðan það stóð uppi með gullið 1990.



Liverpool er með fjórtán stiga forskot á toppi deildarinnar og á leik til góða en Liverpool og United mætast einmitt um helgina.





'We're working hard to make sure DOESN'T happen'



Ole Gunnar Solskjaer insists Liverpool's 30-year wait for a league title should act as a lesson to his Manchester United stars#MUFChttps://t.co/ILG4hDvcwU