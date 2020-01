Myndbandaðstoðardómarar, VAR eða VARsjáin hafa verið mikið í umræðunni síðustu daga og vikur.



Mörg afar tæp mörk hafa verið dæmd af liðum í ensku úrvalsdeildinni þar sem ýmist handarkriki eða smá brot af ristinni er fyrir innan.



Þetta mun væntanlega halda áfram árið 2020 ef marka má atvik sem gerðist í leik Burnley og Aston Villa í dag.





Is this the worst VAR offside decision yet?



Fans bewildered as Jack Grealish's goal for Aston Villa is ruled out because of Wesley's HEEL being in an offside positionhttps://t.co/hDpaXRJcw9 pic.twitter.com/bsbEl7UvMd