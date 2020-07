Netflix gefur út tíu klukkustunda útgáfu af Jaja Ding Dong

Lagið Jaja Ding Dong hefur vakið heimsathygli frá því að það kom fyrst út í kvikmynd Will Ferrells, Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, var frumsýnd á streymisveitunni Netflix í júní.

Myndin er að stórum hluta tekin upp á Húsavík og það var einmitt þar sem lagið JaJa Ding Dong var flutt, við gríðarlegan fögnuð Húsvíkinganna sem á hlýddu. Og sumar persónur myndarinnar voru hrifnari af laginu en aðrar.

Nú hefur meðal annars verið opnaður bar á Húsavík sem einfaldlega heitir Jaja Ding Ding.

Netflix framleiddi kvikmyndina og nú er hægt að hlusta á lagið í 10 klukkustundir á YouTube-síðu Netflix eins og sjá má hér að neðan.