Samtök kvenna um nýja stjórnarskrá er hópur af rúmlega þrettán þúsund og fimm hundruð konum af öllu landinu sem vilja vinna saman að því gera samfélagið okkar betra. Við trúum því að stærstu skrefin sem stjórnvöld geti tekið í átt að réttlátara samfélagi séu að virða niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar frá 20. október 2012 og lögfesta nýju stjórnarskrána.

Í kosningunni samþykktu yfir 2/3 hlutar kjósenda að tillögur stjórnlagaráðs skyldu verða grundvöllur nýrrar stjórnarskrár. Af þeim níu þjóðaratkvæðagreiðslum sem haldnar hafa verið hér á landi er þetta sú fyrsta og eina sem Alþingi hefur ekki staðfest.

Hvað veldur?

Eiginhagsmunir yfirráð og völd eru öflin sem viðhalda öllu misrétti. Við þurfum ný gildi til að vinna að breytingum í átt að raunverulegu jafnrétti þar sem mannréttindi allra eru virt. Tillögur stjórnlagaráðs sem samdar voru í einu lýðræðislegasta ferli sem um getur eru heildstæður samfélagssáttmáli. Það er ekki Alþingis að halda nýju stjórnarskránni í gíslingu eða ætla sér að velja og hafna ákvæðum úr sáttmálanum.

Í dag 19. júní á kvenréttindadeginum sjálfum finnst okkur vel við hæfi að konur taki forystuna í baráttunni fyrir nýjum gildum í samfélaginu. Ef það er eitthvað sem við íslenskar konur kunnum, allra kvenna best, þá er það að virkja náttúraflið sem felst í samvinnu okkar og samstöðu þegar gera þarf róttækar breytingar á samfélaginu. Við stjórnarskrárkonur höfum tekið það að okkur að leiða þessar breytingar enda byggja þær á hinum kvenlægu gildum heildarhagsmuna, samvinnu og valddreifingar.

Í dag hefjum við fyrstu undirskrifasöfnunina á landsvísu þar sem við krefjumst þess að Alþingi lögfesti nýju stjórnarskrána. Hægt er að skrifa undir hér.

Í dag kl. 10:15 frumsýnum við nýtt kynningarmyndband um nýju stjórnarskrána ferlið á bakvið hana og hvar hún stoppaði. Hægt er að horfa á það hér.

Í dag kl. 12:00 ætlar hópur kvenna hittast í Mæðragarðinum við Lækjargötu og syngja nokkur lög til heiðurs nýju stjórnarskránni og kvennasamstöðunni. Hægt er að sjá viðburð hér.

Allt eru þetta sjálfsprottin verkefni kvenna sem vita að það er þjóðin sem er stjórnarskrárgjafinn og setur valdhöfum mörk en ekki öfugt. Kvenna sem eru til í að virkja krafta sína á alla mögulega og ómögulega vegu til að láta þennan draum verða að veruleika.

Því eins og segir í aðfaraorðum nýju stjórnarskrárinnar: “Við sem byggjum Ísland viljum skapa réttlátt samfélag þar sem allir sitja við sama borð. Ólíkur uppruni okkar auðgar heildina og saman berum við ábyrgð á arfi kynslóðanna, landi og sögu, náttúru, tungu og menningu.”

Við ætlum ekki að bíða í heilan áratug eftir að nýja stjórnarskráin taki gildi og því krefjumst við aðgerða strax.

Höfundur er forman Samtaka kvenna um nýja stjórnarskrá.







Self-interest, domination and power

The Women's Association of New Constitution is a group of 13,500 women from across the country who want to work together to make our society better. We believe that the biggest steps that the government can take in the direction of a more just society is to respect the outcome of the referendum of October 20, 2012 and legislate the new constitution.

In the election, over 2/3 of the electorate agreed that the Icelandic Constitutional Council's proposals should form the basis of a new Constitution. Of the nine referendums that have

been held in this country, this is the first and only one that Parliament has not approved.

Why is that?

Self-interest, domination and power are the forces that maintain all inequality. We need new values ​​to work towards genuine equality where everyone's human rights are respected. The proposals of the Icelandic Constitutional Council, drawn up in one of the most democratic constitutional processes in history, are a comprehensive social charter and not a buffet for the parliamentarians to pick and choose as they please.

Today, June 19th on Women's Rights Day, we feel it is appropriate for women to take the lead in the fight for society that is based on new values. If there is anything that we the women of Iceland know how to do, it is to activate the natural force inherent in our cooperation and solidarity when radical changes in society must be made. We the women of the new Constitution have taken it upon us to lead these changes as they are based on the feminine values ​​of general interest, cooperation and the distribution of power.

Today, we are launching a national petition demanding that the Parliament legislate the new constitution. You can sign on: https://listar.island.is/Stydjum/nyjustjornarskrana

Today at 10:15 am we will premier a new promotional video about the new Constitution, the process behind it and where it stopped. You can watch it here.

Today at at noon, a group of women will meet in Mæðragarðurinn at Lækjargata and sing songs in honor of the new Constitution and Women's solidarity. You can see an event here.

All of these are projects, created and lead by women who know that it is the nation that decides on its Constitution and places limits on those in power. Not the other way around! Women who are willing to use their powers in every possible and impossible way to make this dream come true.

For, as the preamble of the new Constitution states: “We, the people of Iceland, wish to create a just society with equal opportunities for everyone. Our different origins enrich the whole, and together we are responsible for the heritage of the generations, the land and history, nature, language and culture.

We do not intend to wait a whole decade for the new Constitution to come into effect, so we demand action immediately.

The author is the chairman of the Women's Association of the New Constitution.