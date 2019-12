Alfredo Morelos, framherji Rangers, varð fyrir rasisma í grannaslagnum milli Celtic og Rangers sem fór fram um helgina.



Rangers vann 2-1 sigur í leik liðanna um helgina og minnkaði þar með forskot Celtic á toppnum en ljót frammistaða stuðningsmanna setti svartan blett á leikinn.



Hinn 23 ára gamli Kólumbíumaður, Morelos, varð fyrir aðkasti stuðningsmanna heimaliðsins en þetta staðfesti talsmaður Rangers.



Hann sagði að verið væri að vinna að málinu en Celtic hefur ekki tjáð sig um málið.





Rangers say Alfredo Morelos was racially abused by a group of supporters during the Old Firm derby win over Celtic at Parkhead.