Liverpool er með tíu stiga forskot á toppi ensku úrvalsdeildarinnar er jólahátíðin gengur í garð en þetta varð ljóst eftir leiki gærdagsins í 18. umferð enska boltans.



Englandsmeistararnir í Manchester City unnu 3-1 endurkomusigur á Leicester á heimavelli. Jamie Vardy kom Leicester yfir en City snéri leiknum sér í hag.



Leicester er þó áfram í öðru sætinu með 39 stig en sæti neðar er Man. City með 38 stig. Liverpool er því með tíu stiga forskot og á leik til góða á liðin tvö.





Liverpool will head into Christmas with a 10 point lead – only one team with a lead of 5+ points on Christmas Day has failed to win the title in the PL era (Newcastle in 1995-96) pic.twitter.com/oYCozz3avf