Jurgen Klopp, stjóri Liverpool, heldur áfram að slá í gegn hjá félaginu og sendi hann stuðningsmönnum liðsins veglega jólakveðju í dag.



Sá þýski skrifaði ansi langan pistil á heimasíðu félagsins í dag þar sem hann fór yfir víðan völl. Hann gerði upp magnað ár hjá Liverpool.



Liverpool varð Evrópumeistari á árinu og segir Klopp í pistlinum að hann muni aldrei gleyma augnablikinu þegar ljóst var að Liverpool væri Evrópumeistari.



„Þessar senur… ég get ekki hugsað um þessi augnablik án þess að fá gæsahúð,“ skrifaði sá þýski.





I would like to take this opportunity to wish all of our supporters a very peaceful and merry Christmas, however you choose to mark this period of the year



You’ll Never Walk Alone,

Jürgen. https://t.co/hMPpgh1Aym