Ótrúlegur Luka Doncic í Mexíkó

Luka Doncic heldur áfram að fara á kostum í NBA-körfuboltanum en ekkert virðist fá þennan tvítuga Slóvena stöðvað.



Hann gerði 41 stig, tók tólf fráköst og gaf ellefu stoðsendingar er Dallas vann ellefu stiga sigur á Detriot, 122-111, en leikurinn sem telst heimleikur Dallas liðsins var spilaður í Mexíkó.





- First player in @NBAHistory to post a triple-double in a game played outside of the USA/Canada

- First player in @NBAHistory with multiple 40-point triple-doubles before turning 21



Luka Doncic earns #SAPStatLineOfTheNight in Mexico City. pic.twitter.com/1Tmg4rjszk