Bayern Munchen vann 4-0 stórsigur á Fortuna Düsseldorf er liðin mættust í þýska boltanum í dag.



Afar öflugur fyrri hálfleikur lagði grunninn að sigrinum hjá gestunum frá Bæjaralandi en þeir voru 3-0 yfir eftir 34 mínútur.



Benjamin Pavard skoraði fyrsta markið á 11. mínútu, Benjamin Pavard tvöfaldaði forystuna á 27. mínútu og sjö mínútum síðar skoraði Serge Gnabry það þriðja.



Fjórða og síðasta mark leiksins skoraði Philippe Coutinho á 70. mínútu en lokatölur 4-0.



Bayern er í 2. sæti deildarinnar með 24 stig en Borussia Mönchengladbach er áfram á toppnum þrátt fyrir 1-0 tap gegn Union Berlin á útivelli í dag.





Robert Lewandowski has failed to score in a Bundesliga game for the first time this season:



v Hertha

v Schalke

v Mainz

v RB Leipzig

v Köln

v Paderborn

v Hoffenheim

v Augsburg

v Union Berlin

v Eintracht

v BVB

v Fortuna



Overrated. pic.twitter.com/t3gRIKcUtl