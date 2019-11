Jurgen Klopp, stjóri Liverpool, segir að miðvörður hans, Virgil van Dijk, eigi skilið að vinna Ballon d'Or, Gullknöttinn, frekar en Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.



30 manna listi var tilkynntur í október en þeir sem eru á þeim lista eiga möguleika á að vinna Gullknöttinn. Van Dijk var á honum ásamt liðsfélögum sínum Sadio Mane, Mo Salah, Alisson, Georginio Wijnaldum og Roberto Firmino.



„Ef þú gefur Ballon d’Or til besta leikmanns þessarar kynslóðar þá myndiru alltaf gefa þetta til Messi. Þannig er þetta bara,“ sagði Klopp er hann ræddi um Gullknöttinn.





Best player of his generation? Messi

Best player of last season? Van Dijk



Klopp has his say on the Ballon d'Or pic.twitter.com/zew5nxyfIJ