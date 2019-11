Söngelskir Íslendingar gerðu þýska konu gráhærða á mögnuðum tónleikum OMAM í Berlín

Sveitin Of Monsters and Men kom fram á tónleikum í Berlín 13. nóvember.

Þrjú þúsund manns fylltu hið sögufræga Huxleys Neue Welt í Berlín á miðvikudaginn síðasta þar sem nokkur fjöldi Íslendinga var mættur. Eðlilega enda Of Monsters and Men mætt á svæðið. Blaðamaður Vísis var á meðal tónleikagesta.



Íslenska bandið Vök hitaði upp fyrir OMAM og var því allsherjar íslenskt þema í þýsku borginni þetta miðvikudagskvöld. Vök stóð sannarlega fyrir sínu og var tónleikasalurinn strax orðinn fullur þegar þau stigu á svið. Þjóðverjinn er reyndar mjög stundvís, annað en Íslendingurinn sem er oftar en ekki með seinni skipunum.



Huxleys Neue Welt er sögufrægur tónleikastaður í borginni en Adolf Hitler hélt meðal annars fræga ræðu í salnum árið 1930.



Huxleys Neue Welt að utan. WikiCommons/Bernd M. Radowicz

Salurinn tekur um þrjú þúsund manns og ekki eitt sæti. Því stóðu allir allan tímann og var algjörlega augljóst að allir sem mættir voru á tónleikana þekktu Of Monsters and Men vel. Þegar bandið mætti á svæðið fyrir utan höllina voru æstir aðdáendur þar að biðja um „selfie“.



Fyrsta lagið sem OMAM tók á tónleikunum var lagið Alligator sem er vinsælasta lag þeirra á nýjustu plötunni Fever Dream sem kom út í maí á þessu ári. Það var því byrjað á bombu og salurinn strax kominn í gír.



Sennilega voru um 30 Íslendingar á tónleikunum og meðal þeirra voru tónlistarmennirnir Daði Freyr Pétursson og Árný Fjóla Ásmundsdóttir sem eru búsett í Berlín.



Eins og svo oft vill verða kviknaði þráin hjá Íslendingum til að syngja með og var oft á tíðum sungið hátt og snjallt með lögunum. Það gerði undirritaður til að mynda nokkrum sinnum.



Ég fékk að heyra það frá þýskri miðaldra konu sem bað mig vinsamlegast um að koma mér í burtu frá henni. Niðurstaðan varð sú að hún færði sig.



Stemningin í salnum í Berlín var stórgóð. visir/getty

Íslandsmet á Billboard-listanum

Það má með sanni segja að frá því að Of Monster and Men var stofnuð árið 2010 hefur sveitin gefið út fjölmarga slagara og stendur svo fyllilega undir heilum tónleikum með eigin lögum. Á þeim tíma sem OMAM var á sviðinu er hægt að taka saman níu lög sem eru algjörar neglur. Ekki mörg bönd sem geta gert slíkt hið sama.Of Monsters and Men hefur komist á topp tíu á Billboard-listann í Bandaríkjunum með öllum þremur plötum sem sveitin hefur gefið út. Það er afrek sem engir aðrir íslenskir tónlistarmenn hafa náð og reyndar ekki margir tónlistarmenn yfir höfuð.

En aftur að tónleikunum. Fjórða lagið sem sveitin tók var King and Lionheart. Það er negla með yfir 47 milljónir áhorfa á YouTube og þá varð allt vitlaust í salnum. Lag sem er mjög þægilegt að syngja með og það var þarna sem þýska konan byrjaði að láta mig fara í taugarnar á sér og bað mig fyrst um að þegja. Hún væri þarna til njóta.



Sennilega var ég pirrandi, en þetta er frábært lag, ég syng með.



Næsta lag, annar smellur. Mountain Sound sem einnig var mjög gott að syngja með. Ég var á minni eigin Þjóðhátíð. Brekkusöngur í Berlín.



Þegar þarna var komið við sögu þurfti maður nauðsynlega að fá smá slökun. Þá var komið að laginu Wild Roses sem er nokkuð rólegt lag, til að byrja með, og mjög fallegt. Myndbandið sérstaklega vel heppnað en það var tekið í Sundhöll Hafnarfjarðar.



Sveitin náði að blanda vel saman nýju lögunum og þeim þekktu og því var alltaf eitthvað fyrir bolinn. Þann sem þekkir í raun bara vinsælustu lögin. Ég er nett þar en nýja platan féll vel í kramið hjá Þjóðverjanum og öllum gestum tónleikanna. Næstu fimm lögin voru af nýju plötunni.



Þjóðverjinn datt í bullandi gír

Aftur á móti voru fimm síðustu lög tónleikanna, fyrir uppklapp, öll mjög þekkt og vinsæl. Sú rispa byrjaði með I of the Storm sem er mjög rólegt lag og þá var þögn í salnum. Ég hélt kjafti. Geggjaður flutningur.Næst hlóð bandið í lagið Crystals sem er eitt af mínum allra uppáhalds með sveitinni. Man þegar ég heyrði það fyrst að það náði mér strax. Ekki skemmir að leikaragoðsögnin Siggi Sigurjóns fer með aðalhlutverkið í textamyndbandinu.

En það er alveg ljóst hvað er þeirra allra vinsælasta lag, það heitir Little Talks og er í raun lagið sem gerði þetta band að því sem það er í dag.



Næstsíðasta lagið fyrir uppklapp og um leið lagið byrjaði varð allt vitlaust í salnum. Þarna fór Þjóðverjinn meira segja að hoppa og skoppa. Fékk sjálfur yfir mig töluvert magn af Vodka Red Bull. En ég kem sterkari til baka.



Little Talks er með 280 milljónir spilanna á YouTube og 430 milljónir á Spotify. Þetta er þeirra aðallag og það sást. Flutningurinn var algjörlega upp á tíu. Síðasta lagið fyrir uppklapp var Six Weeks og sló flutningurinn í gegn.



Eftir uppklapp voru tekin þrjú lög og tvö þeirra stóðu upp úr. Næst síðasta lagið var Dirty Paws. Algjörlega sturlaður flutningur og lag kvöldsins að mínu mati.



Nanna Bryndís Hilmarsdóttir var frábær á tónleikunum öllum sem og allt bandið. Hvorki að sjá né heyra á að Arnar trommari hafi verið með eyrnabólgu.



Nanna toppaði sig algjörlega undir lokin. Þá flutti hún lagið Waiting For The Snow og var flutningurinn einlægur og vægast sagt fallegur. Hann er til á YouTube og má sjá hér að neðan.



Heilt yfir voru tónleikarnir stórkostlegir og gaman að sjá íslenskt band í þessum gæðaflokki erlendis. Litli Íslendingurinn fyllist stolti.