Lars stöðvaði sigurgöngu Spánverja

Lars Lagerbäck og lærisveinar hans í norska landsliðinu gerðu jafntefli við Spánverja á heimavelli í kvöld.



Þar með stöðvuðu Norðmenn sigurgöngu Spánverja í undankeppni EM en fram að leiknum í kvöld höfðu Spánverjar unnið fjórtán leiki í röð.



Saul Niguez kom Spánverjum yfir í upphafi síðari hálfleiks en Norðmenn settu Spánverja undir pressu í síðari hálfleik.



Það skilaði árangri er liðið fékk víti í uppbótartíma. Á punktinn steig Joshua King og skoraði. Lokatölur 1-1.





