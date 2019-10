„Man. United gegn Liverpool er enn stærsti leikur tímabilsins“

Jose Enrique, fyrrum varnarmaður Liverpool, segir að leikir Manchester United og Liverpool séu einn stærstu leikir tímabilsins.



Þegar átta leikir eru búnir af ensku úrvalsdeildinni eru Man. United fimmtán stigum á eftir erkifjendunum í Liverpool.



Þessi lið mætast á sunnudaginn en þrátt fyrir bilið á milli liðanna segir Enrique að ekkert jafnist á við leiki þessara liða.



„Þetta er enn stærsti leikur tímabilsins þrátt fyrir að United sé ekki að gera eins vel og áður,“ sagði Enrique við Sky Sports.





