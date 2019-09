Átján ár síðan Michael Owen skoraði þrennu í bursti Englendinga á Þjóðverjum

Í dag eru átján ár síðan Michael Owen skoraði þrjú mörk í stórsigri Englendinga á Þýskalandi er liðin mættust í undankeppni fyrir HM 2002.



Liðin mættust á Ólympíuleikvanginum í Munchen þann 1. september en Englendingar voru sterkari á öllum sviðum fótboltans.





