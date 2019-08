„Þetta er vítaspyrna fyrir Manchester United, ekki fimm ára krakkar að leika sér á skólalóðinni“

Gary Neville, fyrrum leikmaður Manchester United og núverandi spekingur Sky Sports, var allt annað en sáttur er hann ræddi hver ætti að taka vítaspyrnurnar fyrir United.



Paul Pogba klúðraði vítaspyrnu í gær í 1-1 jafntefli gegn Wolves en Marcus Rashford skoraði úr vítaspyrnu um síðustu helgi. Pogba og Rashford ræddu duglega um hver ætti að taka spyrnuna en Frakkinn tók hana að endingu.



„Afhverju er umræða um hver tekur víti? Það líkar mér ekki við. Það ætti aldrei að vera umræða um það. Pogba hefur klúðrað fjórum á síðustu mánuðum,“



„Þú myndir halda að hann hafi fengið sín tækifæri. Rasford skoraði í síðustu viku en í gær var enginn leiðtogi. Eitthvað var ekki rétt. Þeir gátu ekki komist að niðurstöðu.“





