Liverpool hafði ekki áhuga á að fá Coutinho í sumar og ástæðan voru peningar

Liverpool hafði aldrei áhuga á því að fá Philippe Coutinho aftur til félagsins í sumar en enskir fjölmiðlar greina frá þessu í morgun.



Coutinho gekk í raðir Barcelona frá Liverpool í janúar á síðasta ári en kaupverðið var 148 milljónir punda. Hann sló aldrei í gegn á Nou Camp undir stjórn Ernesto Valverde.



Brassinn skrifaði í gær undir lánssamning við þýsku meistaranna í Bayern Munchen út leiktíðina en áður en sá samningur kom upp var Coutinho orðaður aftur við Anfield.



Fjölmiðlar greina frá því að það hafi þó aldrei staðið til og helsta ástæðan hafi verið sú að kostnaðurinn við Coutinho hefði verið ansi mikill.





Why Liverpool decided against re-signing Philippe Coutinho this summer https://t.co/UbbncaDlKe pic.twitter.com/Xq2VgbDrWi