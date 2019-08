Neville vill að United selji nafnið á Old Trafford og lækki miðaverðið hjá kjarnanum

Gary Neville, fyrrum leikmaður Manchester United og núverandi sparkspekingur Sky Sports, vill að United selji nafnið á Old Trafford og fái þar með peninga til þess að lækka miðaverðið á leiki.



Neville var í viðtali hjá öðrum fyrrum knattspyrnumanni, Stan Collymore, sem heldur úti hlaðvarpsþætti en þar var rætt um hvort að það ætti að selja nafnið á Old Trafford.



„Glazer fjölskyldan hefur sagt að vörumerkið Old Trafford sé of stórt til þess að selja nafnið á vellinum. Ég myndi selja nafnið fyrir 60, 70 eða 80 milljónir á ári,“ sagði Neville.



Í stúkunni Streetford End sitja hörðustu stuðningsmenn United en þeir þurfa borga dágóðan pening til þess að komast á völlinn.







Neville vill nýta peninginn til þess að lækka miðaverðið hjá hörðustu stuðningsmönnunum og búa til nýja kynslóð stuðningsmanna.„Allur sá peningur á þessum tíu árum, 800 milljónir, myndi þýða að Streetford End myndu borga tíu eða tólf pund til þess að komast inn á völlinn.“„Ég myndi aldrei hætta að kalla hann Old Trafford en þar gætu 80 milljónir næstu tíu árin farið í stuðningsmenn Manchester United. Það væri stórkostlegt!“Klippuna í heild sinni má sjá hér að ofan þar sem Neville ræðir enn frekar hugmyndina.