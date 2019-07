Fimm vítaspyrnur í súginn þegar Wolves vann Man. City

Wolves vann Englandsmeistara Manchester City í úrslitaleik Asíubikarsins, æfingamóts í Kína. Staðan eftir venjulegan leiktíma var markalaus en Úlfarnir unnu vítaspyrnukeppnina, 3-2.



Wolves are crowned @premierleague Asia Trophy champions after a 3-2 penalty shoot-out victory over @ManCity!



