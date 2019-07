Juventus undirbýr tilboð í Lukaku og bjóða Dybala í staðinn

Sky Sports fréttastofan greinir frá því í kvöld að ítölsku meistararnir í Juventus undirbúi nú tilboð í framherja Manchester United, Romelu Lukaku.



Lukaku hefur reglulega í sumarglugganum verið orðaður við brottför frá Old Trafford en Inter hefur reynt að kaupa framherjann án árangurs hingað til.





BREAKING: Juventus are preparing an offer for Manchester United striker Romelu Lukaku and are willing to include Paulo Dybala as part of the deal, according to Sky Sources