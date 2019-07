Rashford þakkaði Solskjær eftir að hafa skrifað undir nýjan fjögurra ára samning

Marcus Rashford hefur skrifað undir nýjan fjögurra ára samning við Manchester United en þetta staðfesti félagið í dag.



Rashford, sem er uppalinn hjá United, var fyrsti framherji félagsins eftir að Ole Gunnar Solskjær tók við liðinu á síðustu leiktíð og þakkar hann nú traustið.



Talið er að vikulaun enska landsliðsmannsins verði á bilinu 250 til 300 þúsund pund á viku en klásúla er í samningnum að aðilarnir geta bætt einu ári við samninginn.







66 - Since his debut in February 2016, Marcus Rashford has been directly involved in more goals in all competitions than any other @ManUtd player (45 goals, 21 assists). Extension. pic.twitter.com/pXfP6a3KeG