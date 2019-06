Sjáðu spekingana velta því fyrir sér hvað Liverpool eigi að gera næst

Liverpool gat varla spilað betur á tímabilinu 2018-19 en náði samt ekki að vinna ensku deildina. Ekkert lið hefur fengið fleiri stig í ensku úrvalsdeildinni án þess að vinna titilinn. Hvað þarf Liverpool að gera til að komast yfir þröskuldinn.



Það eru liðin 29 að verða 30 ár síðan að Liverpool vann ensku deildina síðast. Liðið hefur aldrei verið nær því á þessum tíma en í vetur. Liðið var á toppnum um jólin og náði góðu forskoti um áramótin en erfiður janúar hleypti Manchester City aftur inn í baráttuna sem Pep Guardiola og lærisveinar hans nýttu sér.







97 stig höfðu alltaf dugað liðum til að vinna ensku deildina en súperlið Manchester City er ekkert venjulegt lið enda búið að ná í samanlagt 198 stig á síðustu tveimur tímabilum.Liverpool bjargaði þó tímabilinu sínu með því að vinna Meistaradeildina í Madrid í byrjun júní og Jürgen Klopp tókst þar með loksins að vinna titil með félaginu.Liverpool tók mörg framfaraskref á nýloknu tímabili. Koma markvarðarins Alisson gjörbreytti varnarleiknum og þá stimplaði Fabinho sig inn á miðjunni. Yfirferð hans hjálpaði bakvörðunum Trent Alexander-Arnold og Andy Robertson að blómstra í sóknarleiknum. Xherdan Shaqiri og Naby Keita voru líka keyptir eins og þeor Alisson og Fabinho en voru í minna hlutverki.Liverpool ætti að eiga pening eftir sigur í Meistaradeildinni og liðið hefur verið orðað við leikmenn eins og þá Nabil Fekir, Nicolas Pepe, Timo Werner, Junior Firpo, Memphis Depay og Matthijs de Ligt á síðustu vikum. Flestir eru á því að liðið vanti helst miðvörð og hreinræktaðan framherja.Nú eru hins vegar 25 dagar liðnir frá sigrinum í Meistaradeildinni og enginn stórkaup eru í húsi. Jürgen Klopp talaði um að þetta yrði rólegt sumar og eins og er lítur út fyrir það. Það er hins vegar tími enn þá til að breyta því.Squawka Football býður oft upp á fróðlegar samantektir á miðlum sínum og að þessu sinni fengu þau nokkra knattspyrnuspekinga til að velta fyrir sér hvað Liverpool eigi að gera í framhaldinu.Þetta voru þeir Simon Stone (BBC), Paul Machin (The Redmen TV), John Gibbons (The Anfield Wrap) and Ryan Dobney (Liverpool stuðningsmaður og blaðamaður) og fóru þeir allir yfir hvernig Liverpool þurfti að vinna sig inn í tímabilið 2019-20.Hér fyrir neðan má sjá þessa spekinga velta fyrir sér næstu framtíð hjá liði Liverpool.