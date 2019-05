Fylgstu með Sophie Turner gera sig klára fyrir Met Gala

Turner leikur eitt af aðalhlutverkunum í Game Of Thrones

Leikkonan Sophie Turner mætti á Met Gala í New York í upphafi mánaðarins og klæddist hún samfesting frá tískurisanum Louis Vuitton. Eins og margir vita leikur Turner Sansa Stark í Game of Thrones.



Á hverju ári taka stærstu stjörnurnar og færustu hönnuðir heims frá fyrsta mánudaginn í maí til að vera viðstödd Met Gala á Metropolitan Museum of Art safninu á Manhattan.



Nicolas Ghesquière hannaði samfestinginn en á YouTube má sjá myndband þar sem Turner gerir sig klára fyrir stóra kvöldið. Þar ræðir hún um Met Gala og hvaða þýðingu kvöldið hefur.



Hún mætti ásamt kærasta sínum Jonas Jonas sem er þekktastur fyrir það að vera í bandinu Jonas Brothers.