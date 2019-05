Mest spennandi X-Men myndin til þessa

X-Men: Dark Phoenix verður frumsýnd þann 5. júní. Myndin er hápunktur tuttugu ára sögu X-Men kvikmyndanna og beint framhald af X-Men: Apocalypse. X-Men: Dark Phoenix er sögð sú mest spennandi af þeim öllum.



Myndin er sú sjöunda í aðalröð kvikmynda um X-Men fjölskylduna en alls eru þá myndir tengdar X-Men sögunum orðnar tólf. X-Men fjölskyldan glímir hér við erfiðasta andstæðing sinn til þessa og þarf að horfast í augu við að sá andstæðingur, er einn úr fjölskyldunni.



Leikkonan Sophie Turner, sem þekktust er fyrir hlutverk sitt sem Sansa Stark í Game of Thrones, fer með aðalhlutverk myndarinnar. Sophie leikur hina kraftmiklu Jean Grey sem umbreytist í Dark Phoenix, eftir að hún kemst í snertingu við yfirnáttúrulegt afl.



Breytingarnar leiða til ofurkrafta sem gera Jean að sterkustu X-Men persónunni. En Jean reynist erfitt að ná tökum á kröftunum og þarf auk þess að takast á við persónuleg vandamál. Jean missir stjórnina, sundrar X-Men fjölskyldunni og hótar að eyða plánetunni.



Ekki eins og hinar



Leikstjóri myndarinnar, Simon Kinberg, segir nýju myndina skera sig úr.



„X-Men: Dark Phoenix er ólík öðrum ofurhetjumyndum að því leiti að hér standa persónur ekki upp og dusta af sér rykið eftir að hafa fallið fram af byggingum. Það er ákveðið raunsæi í þessari mynd og í henni fylgja afleiðingar athöfnum persóna. Í þessari mynd gerast sjokkerandi hlutir, dramatískir hlutir og ekki síst spennuþrungnir.“

Simon Kinberg er þekktur fyrir framleiðslu á The Martian, Logan, Fantastic Four og X-Men: Days of Future Past.



Tuttugu ára saga vinsælda



20th Century Fox fagnaði nýverið hápunkti x-Men sögunnar og 20 ára vinsældum X-Men myndanna.



Hér má sjá The Legacy video, stutt samantekt af sögu X-Men myndanna.



Forsala er hafin á X-Men: Dark Phoenix í kvikmyndahúsum á Íslandi. Myndin verður frumsýnd þann 5. júní og sýnd í Smárabíói, Háskólabíói, Laugarásbíói, Sambíó Egilshöll, Sambíó Álfabakka og Borgarbíói Akureyri.



Leikstjórn: Simon Kinberg

Framleiðendur: Simon Kinberg, p.g.a., Hutch Parker, p.g.a., Lauren Shuler Donner, Todd Hallowell.



Leikarar: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Sophie Turner, Tye Sheridan, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee, Evan Peters, og Jessica Chastain.



