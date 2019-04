Heimildaþáttaröð um fyrsta tímabil Bartons hjá Fleetwood væntanleg

Heimildaþáttaröð um fyrsta tímabil Joeys Barton við stjórnvölinn hjá Fleetwood Town er væntanleg.



Þáttaröðin nefnist A Season on the Edge. Þáttagerðarfólkið fékk að skyggnast bak við tjöldin hjá Fleetwood og hjá hvernig hlutirnir ganga fyrir sig hjá félaginu. Svipaðir þættir um síðasta tímabil hjá Sunderland vöktu mikla lukku.



Þáttagerðarfólkið fékk ótakmarkaðan aðgang að Barton sem tók við Fleetwood síðasta sumar. Þetta er hans fyrsta stjórastarf á ferlinum.



Stiklu fyrir þáttaröðina má sjá hér fyrir neðan.



Barton, sem er þekktur vandræðagemsi, hefur verið mikið í fréttum að undanförnu eftir meinta árás á stjóra Barnsley, Daniel Stendel, eftir leik við Fleetwood um helgina.



Barnsley hefur sent kvörtun til enska knattspyrnusambandsins vegna atviksins. Barton sver hins vegar af sér allar sakir í málinu.