Hörður Arnarson og náttúru- og innviðagjald á Sprengisandi Áróra L Davíðsdóttir skrifar 25. október 2026 09:32 Góðir gestir á Sprengisandi í dag. Samsett Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Páll Magnússon þáttastjórnandi til sín góða gesti og ræðir við þá samfélagsmálin sem brenna á þjóðinni. Fyrsti gestur Páls verður Dr. Hafsteinn Dan Kristjánsson, lagaprófessor. Hann hefur meðal annars kennt Evrópu- og stjórnsýslurétt við Oxford-háskóla og ætla þeir að gera tilraun til þess að ræða bókun 35 á mannamáli. Er á ferðinni spurning um sjálft fullveldi og sjálfstæði Íslands? Nýlega vakti tilkynning um snöggt brotthvarf Harðar Arnarsonar úr forstjórastóli Landsvirkjunar mikla athygli eftir 17 farsæl ár í starfi. Ekki síst þykir undarlegt að enginn málsaðila – fjármálaráðherra, stjórnarformaðurinn eða forstjórinn fráfarandi – hefur fengist til að gefa upp raunverulegar ástæður fyrir þessari atburðarás. Hörður verður í ítarlegu viðtali á eftir. Þá koma Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, og Ásthildur Lóa Þórsdóttir, formaður þingflokksins hjá Flokki fólksins, í hljóðverið til Páls. Báðar eru þær þingmenn Suðurkjördæmis þar sem meðal annars er að finna Bláskógabyggð – en inn í það tæplega 1500 manna sveitarfélag ætlar ríkisstjórnin að sækja 5 milljarða með svokölluðu náttúru-og innviðagjaldi strax á næsta ári. Þetta nemur öllum áætluðum afgangi af ríkissjóði samkvæmt fjárlagafumvarpinu. Síðast en ekki síst tekur Páll á móti Össuri Skarphéðinssyni, fyrrverandi utanríkisráðherra og formanni Samfylkingarinnar. Þeir láta vaða á súlum og ræða það sem efst er á baugi í pólitíkinni. Hægt er að hlusta á Sprengisand í beinni útsendingu í spilaranum hér að neðan eða á Bylgjunni. Bylgjan Sprengidagur Mest lesið Hafi ekki fundað formlega án Harðar heldur snætt hádegismat Innlent Áfall fyrir Donald Trump og Vladimír Pútín Erlent „Vonandi verða þau ekki börnin sem hía á ráðherrann“ Innlent Óvæntur sigur Lula en Bolsonaro vill ógilda úrslitin Erlent Sóttist ekki eftir þingflokksformennsku Innlent Segir Viðreisn í krísu og útilokar ekki að hætta stuðningi Innlent Hefja leit að Lúðvík í fyrramálið Innlent Fundu auðgað úran í dánarbúi Erlent Deila um sóttkví fer alla leið Innlent Handtekinn fyrir ólöglega dvöl í landinu Innlent Fleiri fréttir Ætla að rífa umdeilda kaffiskúrinn við Leifsstöð Sóttist ekki eftir þingflokksformennsku Deila um sóttkví fer alla leið „Við getum ekki öll búið í Reykjavík“ Sóttist ekki eftir þingflokksformennsku og svarar gagnrýni Jóns Gnarr Hefja leit að Lúðvík í fyrramálið Enn enginn grunaður um innbrotið Mismunuðu kvenkyns sérfræðilækni Landspítalans Hafi ekki fundað formlega án Harðar heldur snætt hádegismat „Vonandi verða þau ekki börnin sem hía á ráðherrann“ Djúp lægð úr suðri fer að hafa áhrif í kvöld Umferð gæti tafist á Arnarnesvegi Tóku á móti barni í sjúkrabíl Handtekinn fyrir ólöglega dvöl í landinu Segir Viðreisn í krísu og útilokar ekki að hætta stuðningi Stjórnarskráin trompi alltaf bókun 35 Engin trygging fyrir því að peningarnir nýtist í innviði „Jón Gnarr er ein mesta prímadonna Íslandssögunnar“ Skoðar að hækka framlag til Loftbrúarinnar Upplifa endurtekið áfall vegna dómsins „Fylgir því mikil skömm að eiga foreldri í fangelsi“ Vonast eftir betri vetri en þeim síðasta: „Við eigum það bara skilið“ Ekki boðaður á stjórnarfundi: „Þetta hefur aldrei gerst áður í sögu Landsvirkjunar“ Umdeildur sýknudómur þegar haft alvarlegar afleiðingar Skiljanlega skiptar skoðanir á stærstu kerfisbreytingu í áratug Fluttur á bráðamóttöku eftir líkamsárás í Skeifunni Hörður Arnarson og náttúru- og innviðagjald á Sprengisandi Bóndinn segist stoltur stunda blóðmerahald Ekki sjálfsagt að bóka flug með löngum fyrirvara Glefsaði í vegfaranda við matvöruverslun Sjá meira